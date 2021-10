PayPal pourrait acquérir Pinterest pour 45 milliards de dollars

En outre, elle permet aux entreprises de suivre le nombre de clics et d’achats effectués depuis l’application. En plus de gagner de l’argent grâce aux options d’achat, PayPal subit également la pression concurrentielle de la plateforme de commerce électronique Shopify qui aurait « poussé PayPal à explorer l’acquisition », indique CNBC.

Mais pourquoi acquérir Pinterest ? Eh bien, pour commencer, l’espace de commerce social est plus florissant que jamais. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, le commerce social est une technologie moderne dans laquelle les entreprises technologiques ajoutent une option d’achat directement dans les applications de réseaux sociaux, tout comme Facebook a un bouton « Acheter maintenant » sur Facebook et Instagram.