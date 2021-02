Microsoft a essayé mais n’a pas réussi à acquérir Pinterest

Selon un rapport, Microsoft a récemment tenté, sans succès, d’acquérir le populaire réseau social de partage d’images Pinterest, car le géant du logiciel a apparemment essayé d’étendre sa présence dans le secteur des réseaux sociaux.

Un rapport du Financial Times révèle que les pourparlers ont eu lieu au cours des derniers mois, mais aucune information n’a été fournie quant aux raisons de leur échec. Mais d’un autre côté, Microsoft semble très intéressée à investir dans les entreprises de réseaux sociaux, surtout après avoir échoué à reprendre le phénomène chinois, TikTok.

À un moment donné, Microsoft était considérée comme la société technologique préférée pour reprendre TikTok, mais ByteDance a abandonné les négociations et a choisi de conclure un accord avec Oracle.

En attendant, Pinterest continue de se vanter d’une croissance massive, révélant au début du mois que 2020 a apporté un nombre record d’utilisateurs pour son service. Il est probable que cette croissance substantielle a attiré l’attention de Microsoft, d’autant plus que la société veut apparemment se tourner vers une grande entreprise ayant un nom bien établi dans le secteur.

Le potentiel intérêt de Microsoft pour Pinterest pourrait signaler l’émergence d’une stratégie pour la poursuite de pousser son « cloud ». Le géant du logiciel a essayé de convaincre davantage de grands services en ligne d’utiliser ses offres de cloud Azure. Amazon AWS domine cette partie du marché, et de grands noms comme Pinterest pourraient attirer de nouveaux clients Azure.

De nombreuses acquisitions

Cependant, on ignore combien d’argent Microsoft était prête à dépenser pour une telle acquisition. Néanmoins, si un accord avait eu lieu, il aurait été le plus important de Microsoft à ce jour, étant donné que Pinterest est évalué à 51 milliards de dollars. Microsoft a acquis quelques entreprises importantes sous la direction de Satya Nadella. Un accord de 7,5 milliards de dollars a vu GitHub rejoindre Microsoft il y a quelques années, et l’acquisition de LinkedIn par Microsoft pour 26,2 milliards de dollars a été la première grande acquisition de Nadella. Microsoft est également en train de finaliser son acquisition de Bethesda, évaluée à 7,5 milliards de dollars.

Il va sans dire que ni Microsoft ni Pinterest n’ont commenté ces rumeurs, bien que nous devrions nous attendre à ce que de plus amples informations sur les discussions fassent les gros titres plus tard dans l’année.