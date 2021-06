by

by

Twitch, Pinterest, Reddit, GitHub et d’autres sites sont en panne à cause du CDN de Fastly

Twitch, Pinterest, Reddit, GitHub et d'autres sites sont en panne à cause du CDN de Fastly

D’innombrables sites Web populaires, dont Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, ainsi que les organes d’information sont actuellement confrontés à une panne. Un problème chez Fastly, un populaire fournisseur de CDN, serait à l’origine de cette panne. Fastly a confirmé l’existence d’une panne sur son site Web.

« Nous étudions actuellement le potentiel impact sur les performances de nos services CDN », a déclaré l’entreprise.

Les réseaux de diffusion de contenu (CDN) sont un élément clé de l’infrastructure Internet. Ces sociétés gèrent des réseaux mondiaux de serveurs afin d’améliorer les performances et la disponibilité des services Web. Les CDN agissent comme des serveurs proxys et mettent en cache certaines données aussi près que possible de l’utilisateur final. Par exemple, le contenu multimédia est souvent mis en cache sur un serveur CDN proche de vous afin qu’il ne soit pas nécessaire de le récupérer sur le serveur d’origine chaque fois qu’un utilisateur charge une page Web.

Au fil du temps, les CDN ont commencé à ajouter d’autres fonctionnalités, telles que l’équilibrage des charges, la protection contre les attaques DDoS, les pare-feu d’applications Web et plusieurs fonctions de sécurité. Les CDN les plus populaires sont Fastly, Cloudflare, CloudFront sur Amazon Web Services et Akamai.

La panne semble affecter des sites Web dans le monde entier, avec des problèmes signalés en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie et en Australie.