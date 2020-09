Comment regarder et à quoi s’attendre de l’événement Launch Night de Google ?

C’est le grand jour pour Google ! Vous attendez avec impatience le Pixel 5, le fleuron de Google ? Vous n’êtes pas seul. Google s’apprête à lancer son nouveau smartphone phare — et une foule d’autres goodies — lors de son événement virtuel du mercredi 30 septembre, et vous y êtes invités. Voici comment y assister et à quoi vous attendre à votre arrivée.

L’événement virtuel « Launch Night » de Google est prévu ce mercredi 30 septembre et commencera à être diffusé en ligne à 20 heures, heure française.

Comment regarder ?

Google a établi cette URL — launchnightin.withgoogle.com — comme l’endroit où regarder l’événement. Cette URL est disponible pour la présentation en direct et persistera pour revoir tous vos morceaux préférés à votre convenance. Il peut également être diffusé en continu sur la chaîne YouTube de Made by Google, bien que l’entreprise ne l’ait pas spécifiquement mentionné comme option.

À quoi faut-il s’attendre ?

Google a déjà envoyé des invitations à son événement annuel, qui se déroule un peu plus tôt que son calendrier habituel de la mi-octobre. En plus des smartphones 5G, l’événement devrait permettre au géant américain de lancer une nouvelle enceinte connectée, et un nouveau Chromecast.

Google Pixel 5

Selon WinFuture, on peut s’attendre à ce que le prochain Pixel 5 dispose d’un écran à 90 Hz, d’une résistance à l’eau IP68 et d’un capteur d’empreintes digitales à l’arrière au lieu d’un capteur sous l’écran. Le Pixel 5 ne sera probablement disponible qu’en une seule taille cette année, et la rumeur veut que l’écran du smartphone soit de 6 pouces. WinFuture indique également que le Pixel 5 proposera une caméra à double capteur comprenant un capteur grand-angle avec un champ de vision de 107 degrés et une ouverture f/2,2 et qu’il prendra en charge la vidéo 4K à 60 images par seconde et la vidéo 1080p à 240 fps. Le prix devrait s’élever à euros.

En plus du smartphone phare, Google lancera très probablement un modèle Pixel 4a 5G plus grand, qui remplacera le modèle XL du vaisseau amiral. Cet écran devrait offrir un taux de rafraîchissement de 90 Hz au lieu des 120 Hz que l’on trouve sur certains smartphones haut de gamme de Samsung. Google a déjà annoncé que le Pixel 4a 5G coûtera euros.

Chromecast avec Google TV

Depuis juin, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le nouveau Chromecast (nom de code Sabrina) utilisera une interface distante et remaniée, et nous espérons le voir enfin faire surface lors de la soirée de lancement de Google.

La mise à niveau du populaire dongle multimédia Chromecast de Google sera annoncée en même temps que les nouveaux smartphones. Le nouveau Chromecast adhérera probablement au même facteur de forme de dongle HDMI que Google a utilisé pour ses modèles Chromecast actuels. Si certaines des récentes rumeurs sont exactes, l’appareil sera légèrement plus long, avec une nouvelle gamme de couleurs disponible.

Une autre différence majeure sera que le nouveau modèle aura le système d’exploitation Android TV intégré et qu’il inclura une télécommande. La fourchette de prix devrait se situer entre 50 et 60 dollars.

Google Nest Audio

La soirée de lancement comprendra également la nouvelle enceinte connectée Nest Audio, qui aura un design plus long et plus plat et une meilleure qualité sonore que le Google Home original. D’autres caractéristiques doivent encore être dévoilées, mais l’enceinte devrait coûter environ 120 euros.

Nous avons en fait vu beaucoup de choses concernant le Google Nest Audio ces dernières semaines, après que le géant de la technologie ait publié une vidéo d’introduction qui montrait le nouveau design de l’enceinte. Le Nest Audio, dont on dit qu’il offre un son supérieur à celui de ses prédécesseurs, a même été vendu par erreur par Walmart aux États-Unis. Bien sûr, je devrais le tester par moi-même pour savoir si le Nest Audio offre une qualité audio satisfaisante — ainsi que son intégration à la maison connectée de Google Assistant — mais je suis impatient d’en savoir plus à l’occasion de ce grand événement.