Microsoft apporte un changement important à Office : vous pourrez acheter Office 2021

Les mises à jour de Microsoft Office n’arrivent pas tous les ans. C’est plutôt tous les trois ans. Avec l’accent mis par Microsoft sur le plan Office 365, et d’autres initiatives de software-as-a-service, il n’est pas surprenant que certains utilisateurs de la suite Office se soient inquiétés du fait que la prochaine version d’Office 2021 ne soit disponible que par abonnement, à la manière de la suite créative d’Adobe.

En effet, les utilisateurs de Microsoft Office qui préfèrent la version autonome au service d’abonnement, réjouissez-vous ! L’année prochaine, Microsoft proposera une nouvelle version de la populaire suite de productivité Office (vraisemblablement Office 2021).

Le géant du logiciel de Redmond a récemment publié un article de blog dans lequel elle détaille la nouvelle version de son serveur Exchange. Cependant, Windows Central a repéré une seule phrase, très importante, dans l’article : « Microsoft Office verra également une nouvelle version perpétuelle pour Windows et Mac, au second semestre 2021 ». Pour ceux d’entre vous qui l’ignorent, « version perpétuelle » signifie « payez-le une fois et utilisez-le aussi longtemps que vous le souhaitez ».

Il est intéressant que Microsoft ait ressenti le besoin de préciser cela, car toutes les versions d’Office du passé ont inclus une option de paiement standard.

On ne sait pas encore combien coûtera la nouvelle version, mais on peut supposer que les prix ne seront pas très différents de ceux des précédentes versions lors de leur sortie. Office 2019, la version actuelle, peut encore être achetée au prix de 150 euros. Office est généralement fourni avec une poignée d’applications, dont Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Skype, Exchange, SharePoint et Skype pour les entreprises. Bien que rien n’ait été confirmé, une sélection analogue sera probablement incluse dans le nouveau pack.

Microsoft pousse le SaaS

Cette annonce intervient alors que Microsoft continue de pousser agressivement les modèles basés sur l’abonnement. La société a récemment donné une nouvelle image à sa solution de productivité, désormais appelée Microsoft 365, et s’est efforcée de promouvoir la collaboration en proposant des équipes.

Cependant, il semble que certains clients ne soient pas prêts à faire le saut vers le SaaS, ce qui impliquerait de laisser derrière soi l’ancien modèle de paiement unique.