Nouvelle ère pour Chromecast : Google prépare le terrain

Les rumeurs autour d’un nouveau dispositif Chromecast avec Google TV de Google se font de plus en plus insistantes. Une découverte récente dans la mise à jour de l’application Google Home semble alimenter ces spéculations.

Selon une analyse approfondie réalisée par 9to5Google, de nouveaux modèles ont été ajoutés discrètement à la liste des appareils compatibles avec Google Cast. Parmi eux, trois correspondent aux enceintes JBL Authentics lancées l’an dernier, mais un quatrième, nommé mystérieusement « YTD », suscite particulièrement l’intérêt.

L’exploration des APK (Android Package) est une pratique courante permettant d’anticiper les futures fonctionnalités d’une application en examinant le code en développement. Bien que cette méthode révèle des indices prometteurs, elle ne garantit pas toujours que les fonctionnalités détectées seront lancées publiquement.

L’analyse a révélé que l’application Google Home reconnaît le dispositif « YTD » comme un produit Chromecast et non comme un appareil tiers intégrant Google TV. Cela suggère fortement que Google pourrait travailler sur un nouveau modèle de Chromecast avec Google TV. Ce nouveau dispositif est listé aux côtés des modèles existants HD et 4 K.

Plus tôt cette année, un appareil nommé « YTC » avait déjà été repéré dans le code de l’application, explicitement décrit comme un « Chromecast avec Google TV ». Néanmoins, cet appareil n’a jamais été concrétisé. Pour rappel, le modèle original était désigné sous le nom de « YTV », et le modèle HD sous « YTB ».

Un lancement très attendu

Les dispositifs Chromecast avec Google TV fonctionnent sous Google TV, une version améliorée d’Android TV. Contrairement aux précédents modèles Chromecast, qui nécessitaient un smartphone ou une tablette pour le contrôle ou la diffusion de contenu, les Chromecast avec Google TV sont équipés d’une télécommande et d’une interface utilisateur permettant de naviguer et de visionner le contenu de diverses applications et services, à l’instar d’autres dispositifs de streaming.

Il reste à déterminer si « YTD » correspond effectivement à un nouveau Chromecast avec Google TV et, le cas échéant, quand il sera lancé. Il se pourrait que Google teste simplement un prototype ou une variante de la clé existante, qui pourrait ne jamais être commercialisée. Cependant, aucun nouveau dispositif Chromecast 4K n’a été présenté depuis 2020, et l’arrivée d’un nouveau modèle aux spécifications et fonctionnalités améliorées est très attendue. En attendant une annonce officielle de Google, nous ne pouvons que spéculer et espérer.