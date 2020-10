Le Surface Duo va se vanter d’une mise à jour majeure de ses caméras en octobre

Microsoft s’est une nouvelle fois aventurée dans le marché des smartphones avec le lancement d’un smartphone pliable, le Surface Duo, au début de ce mois. Il s’agit d’un appareil très esthétique et fonctionnel pour le multitâche.

Mais comme cela se produit généralement avec les appareils de nouvelle génération, les premiers acheteurs ont déjà rencontré divers problèmes qui doivent être résolus le plus rapidement possible. En effet, si vous avez vu des critiques sur le Surface Duo, vous savez que les problèmes de logiciel et les performances médiocres de la caméra font l’objet d’un consensus général.

Heureusement, ces problèmes ne sont pas liés au matériel et peuvent être résolus avec des mises à jour logicielles. Selon un nouveau rapport, le tout premier pack d’améliorations devrait être mis en service en octobre.

Si vous êtes propriétaire d’un Surface Duo, vous serez heureux d’apprendre que Microsoft travaille d’arrache-pied sur une mise à jour majeure de l’appareil. Elle devrait apporter une série de nouvelles fonctionnalités, notamment un aperçu HDR en direct, un raffinement de l’image et d’autres améliorations.

« Image Refiner », comme son nom l’indique, utilisera l’IA pour optimiser la qualité de l’image. Une fonction « Photo Solid », qui pourrait être liée à la modélisation 3D à l’aide de la caméra, est également en cours de réalisation. Microsoft veut également permettre aux utilisateurs du Surface Duo d’avoir un aperçu en direct des images HDR sans aucun décalage d’obturation. Enfin, vous pouvez vous attendre à des améliorations dans le domaine de l’EIS (stabilisation électronique de l’image) et de la prise en charge des images multiples pour l’unique capteur photo de 11 mégapixels.

For those asking, yes Microsoft is planning to release a new OS update for Surface Duo in October that will bring with it more fixes. It’s in testing internally now and will include the October security patch too. OS updates will be monthly.

—Zac Bowden (@zacbowden) September 27, 2020