Microsoft révèle cinq nouveaux accessoires pour sa gamme Surface

Hier, Microsoft ne s’est pas contenté de lancer un nouveau Surface Laptop abordable et une version améliorée de sa Surface Pro X : il y a aussi une foule de nouveaux accessoires et périphériques. Visant à compléter les salles de classe ou les bureaux virtuels, la nouvelle gamme comprend entre autres deux nouvelles options de souris et un nouveau clavier.

Qu’il remplace le clavier d’un PC ou qu’il constitue une option de saisie supplémentaire pour un ordinateur portable lorsqu’il est suspendu à hauteur des yeux sur un support, le Designer Compact Keyboard de Microsoft possède toutes les touches, mais avec un encombrement minimal. Il est conçu pour être utilisé avec un maximum de trois appareils, avec une commutation Bluetooth facile pour passer d’un appareil à l’autre.

Le clavier lui-même va offrir une autonomie de deux ans avec le jeu de piles. Il est disponible en deux finitions de couleur, et vous disposez de toutes les fonctions de raccourcis habituelles. Son prix est de 79 euros.

Microsoft Bluetooth Ergonomic Mouse

Première des deux nouvelles options de Microsoft, la souris Bluetooth Ergonomic Mouse fait à peu près ce pour quoi elle est nommée. Elle est équipée d’un repose-pouce souple, tandis que deux boutons personnalisables permettent de prendre des raccourcis pour éviter de devoir s’éloigner du clavier si souvent.

Elle est dotée d’une molette de défilement, comme on peut s’y attendre, et d’une variété de couleurs, dont un orange assez flashy. Elle est proposée au prix de 49,99 dollars.

Microsoft Modern Mobile Mouse

Le deuxième lancement de la souris, la Modern Mobile Mouse, met l’accent sur la taille et la portabilité. Conçue pour être associée au Surface Laptop Go pour ceux qui veulent autre chose qu’un trackpad, mais sans mettre un gros accessoire dans leur sac à dos, elle est disponible en finition Grès ou Argent et a un design discret.

Microsoft Number Pad

Tout le monde n’a pas besoin d’un pavé numérique, comme en témoigne la multitude de claviers qui ne comportent pas de pavé numérique. Mais pour ceux qui en ont besoin, il y a le pavé numérique de Microsoft. Il ajoute — vous l’avez deviné — les touches familières de 0 à 9, ainsi que l’essentiel pour Excel et d’autres applications de calcul. Il est connecté par Bluetooth pour faciliter les choses et économiser un port USB, et son prix est de 24,99 dollars.

Microsoft 4K Wireless Display Adapter

Le cinquième et dernier nouvel accessoire est l’adaptateur d’affichage sans fil 4K de Microsoft. Comme vous pouvez l’imaginer, c’est un moyen aisé de connecter un ordinateur portable Windows — tel qu’un Surface Laptop Go — à un écran externe, prenant en charge une résolution allant jusqu’à 4 K. D’un côté, il y a une prise USB Type-A ; de l’autre, une prise HDMI. Son prix est de 69,99 dollars.