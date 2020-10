WhatsApp redessine la section sur l’utilisation du stockage dans la version bêta

Si vous avez activé le téléchargement automatique sur WhatsApp, votre smartphone est probablement encombré par de nombreux contenus médiatiques transmis par différents groupes WhatsApp. Pour aider les utilisateurs à gérer efficacement le stockage, WhatsApp déploie actuellement une section remaniée sur l’utilisation du stockage dans la dernière version bêta de WhatsApp 2.20.201.9.

La nouvelle section « Utilisation du stockage » comporte une barre d’indicateurs de stockage qui indique l’espace occupé par l’application. Cette représentation visuelle vous donnera une meilleure idée de l’espace que les médias WhatsApp consomment sur votre smartphone. Elle indique également l’espace utilisé par les autres applications.

Sous la barre de stockage, WhatsApp a ajouté une nouvelle section pour vous aider à revoir et à supprimer des éléments. Dans cette section, WhatsApp vous montrera les fichiers multimédias qui sont transférés trop souvent et les fichiers de plus de 5 Mo.

L’indicateur d’utilisation du stockage basé sur le chat s’améliore également. Vous pouvez désormais rechercher des chats spécifiques pour supprimer rapidement les fichiers. De plus, vous pouvez les trier par plus récent, plus ancien et plus volumineux pour avoir une meilleure idée de ce qu’il faut supprimer en premier.

Uniquement en bêta

Vous pouvez accéder à la nouvelle section « Utilisation du stockage » dans les « Paramètres » de WhatsApp, puis « Utilisation données et stockage ».

Comme mentionné précédemment, cette fonctionnalité est maintenant disponible avec la version bêta 2.20.201.9 de WhatsApp. Si vous êtes déjà sur la bêta de WhatsApp, vous pouvez obtenir cette nouvelle section avec une mise à jour rapide depuis le Google Play Store. Cependant, vous ne pouvez pas vous inscrire au programme bêta maintenant, car il est actuellement complet.