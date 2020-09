Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10T 5G viennent de s’afficher sur la toile

La gamme de smartphones Xiaomi Mi 10T sera lancée ce mercredi 30 septembre — le jour même où Google va dévoiler son nouveau fleuron, le Pixel 5. Avant l’annonce, les spécifications et les rendus du Mi 10T et du Mi 10 T Pro ont été divulgués par Sudhanshu Ambhore sur Twitter.

Concernant les spécifications de base, les prochains fleurons de Xiaomi sont à peu près standard et presque identiques, bien qu’avec une légère variation dans les caractéristiques techniques. Elle corrobore également les spécifications et les photos des smartphones qui ont fait l’objet de rumeurs antérieures.

Les Xiaomi Mi 10T et Mi 10 T Pro seront probablement équipés d’écrans de 6,67 pouces avec un trou dans le coin gauche pour loger la caméra frontale. Cependant, contrairement aux smartphones actuels de la série Mi 10, les nouveaux appareils de la série « T » seront équipés d’écrans LCD IPS au lieu d’écrans OLED. Vous n’aurez pas non plus le capteur d’empreintes digitales sous l’écran de la série Mi 10. Les données biométriques seront traitées par un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté et la reconnaissance faciale.

Ce ne sont pas les seules distinctions que vous remarquerez entre les spécifications de la série Mi 10T qui ont fait l’objet d’une fuite et le trio de smartphones Mi 10 actuellement disponibles sur le marché. Alors que le Mi 10T et le Mi 10 T Pro sont censés augmenter le taux de rafraîchissement de l’écran à 144 Hz, ils sont censés réduire la vitesse de charge filaire à 33 W. En comparaison, le Mi 10, le Mi 10 Pro et le Mi 10 Ultra sont tous dotés d’une charge de 120W, les deux derniers affichant un écran à 120 Hz (le Mi 10 a un écran à 90 Hz).

Cela dit, la capacité de la batterie du Mi 10T et du Mi 10T Pro devrait être la plus élevée de la série, soit 5 000 mAh.

Le modèle « Pro » à 700 euros

Tout comme le Mi 10 standard, le Mi 10T et le Mi 10 T Pro devraient également se passer du capteur du téléobjectif. Le Mi 10T serait équipé d’un capteur photo principal de 64 mégapixels, d’un capteur ultra large de 13 mégapixels et d’un objectif macro de 5 mégapixels. Le Mi 10 T Pro devrait quant à lui remplacer le capteur de 64 mégapixels par un capteur photo de 108 mégapixels avec une stabilisation d’image (OIS). La rumeur veut que les deux smartphones soient équipés d’un capteur autonome de 20 mégapixels.

Le Xiaomi Mi 10 T Pro devrait coûter 699 €, ce qui en fait un point d’entrée plus abordable à la gamme Mi 10. En comparaison, Xiaomi a lancé le Mi 10 à 799 €. On ne connaît pas le prix du Mi 10T, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit encore moins cher.