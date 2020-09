Windows 10 va incrustrer Skype Meet Now dans la barre des tâches

Nous vivons à une époque où le travail à domicile est devenu la seule solution pour beaucoup d’entre nous. C’est pourquoi les applications qui nous permettent de rester en contact avec nos collègues et notre famille sont de plus en plus populaires. Skype est l’un des produits qui ont bénéficié de ce changement depuis environ 6 mois, et Microsoft elle-même a essayé de rendre tout cela plus simple pour tous les utilisateurs.

Google a récemment reçu beaucoup de critiques pour sa campagne agressive visant à faire connaître Google Meet à tout le monde et à insérer des liens vers ce site dans des applications comme Gmail. Il semble maintenant que Microsoft emboîte le pas, mais pas avec Microsoft Teams.

Au début de l’année, le géant du logiciel basé à Redmond a annoncé Meet Now, une nouvelle fonctionnalité qui est fournie avec Skype et qui permet de se connecter à quelqu’un en ligne sans avoir besoin d’un compte ou de quoi que ce soit d’autre.

Et maintenant, Microsoft apporte Skype Meet Now directement dans la barre des tâches de Windows 10, ce qui signifie que vous pouvez commencer une conversation en quelques clics. « Au début de l’année, nous avons introduit la fonction Meet Now dans Skype. Meet Now permet de se connecter gratuitement à n’importe qui en deux clics seulement et chaque appel peut durer jusqu’à 24 heures. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous annoncer que nous étendons cette fonctionnalité dans Windows 10 en ajoutant Meet Now à la barre des tâches. Vous pouvez désormais facilement établir un appel vidéo et joindre vos amis et votre famille en un instant en cliquant sur l’icône “Meet Now” dans la zone de notification (barre d’état système) de la barre des tâches de Windows 10. Aucune inscription ou aucun téléchargement n’est nécessaire », a déclaré Microsoft.

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement disponible pour un nombre limité de membres Insider dans le cadre de Windows 10 version 20221.

Facile d’accès

À partir de cette mise à jour, l’icône « Meet Now » est placée dans la barre d’état système. Il suffit donc de cliquer sur l’icône et de sélectionner l’option « Créer une réunion » pour commencer un nouvel appel. D’autre part, si vous souhaitez participer à une réunion, il existe une option dédiée pour celle-ci aussi. Vous n’avez besoin que du lien de la réunion ou du code et c’est à peu près tout, car aucune signature n’est requise.

Meet Now permet des conversations d’une durée maximale de 24 heures, et Microsoft explique que les enregistrements créés par l’utilisateur sont conservés pendant 30 jours au maximum.

« Le lien Meet Now est accessible à tout moment. Nous conserverons vos enregistrements d’appels pendant 30 jours au maximum et les médias partagés dans le chat encore plus longtemps. Meet Now dans Skype est parfait pour vos conférences téléphoniques, webinaires ou entretiens de travail », explique l’entreprise.

Meet Now peut également être utilisé sans microphone ni caméra, car vous pouvez simplement vous joindre à une réunion pour écouter les autres personnes qui parlent. Il s’agit donc de l’application idéale pour les réunions rapides avec un nombre limité d’intervenants.

Pour les Insiders

« Si vous ne pouvez ou ne voulez pas autoriser l’accès à votre microphone et à votre caméra, vous pouvez également vous joindre à un appel juste pour écouter (en utilisant Skype pour le Web uniquement). Notez que les autres participants ne vous entendront pas ou ne verront pas votre vidéo, mais vous apparaîtrez dans la liste des participants et pourrez utiliser le chat », explique Microsoft.

Le géant du logiciel basé à Redmond n’a pas encore fait part de son intention d’intégrer cette nouvelle fonctionnalité aux appareils de production, mais cela ne devrait pas prendre trop de temps. La fonctionnalité est actuellement en phase de test dans le cadre du canal « Dev » du programme Windows Insider.