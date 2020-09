Microsoft voulait que Windows XP ressemble à Mac avec un thème secret

Windows XP est l’un des systèmes d’exploitation que les gens ont le plus aimés, et la fuite du code source qui a fait le tour de la toile en fin de semaine dernière nous permet d’examiner de plus près certaines des fonctionnalités que ces utilisateurs n’ont jamais eu la chance d’essayer.

Et pour être honnête, c’est mieux ainsi, car l’un des cadeaux inédits est un thème de Windows XP qui aurait fait ressembler le système d’exploitation au Mac d’Apple.

Les captures d’écran publiées par The Verge et basées sur les informations découvertes dans la fuite de code montrent que Microsoft a construit une copie de l’interface « Aqua » d’Apple qui a été annoncée à la Macworld Conference & Expo il n’y a pas moins de 20 ans.

Il est intéressant de noter que Microsoft voulait que le thème ne soit utilisé qu’en interne, il y a donc une chance que la société n’a jamais voulu que ce style visuel soit mît en ligne pour le grand public. Cependant, Microsoft elle-même le décrit comme un « plaisir pour les yeux », d’autant plus que le bouton « Démarrer » et d’autres composants graphiques semblent fortement inspirés du Mac d’Apple.

En fin de compte, il est en fait préférable que Microsoft ait fini par ne pas publier ce thème, car un tel style visuel n’aurait fait qu’alimenter les critiques contre l’entreprise et son système d’exploitation.

Windows XP, un tournant pour Windows

Il y a deux décennies, la concurrence entre Windows et Mac sur le bureau était beaucoup plus féroce, et les deux sociétés mères s’accusaient souvent l’une l’autre de copier certaines fonctionnalités.

D’un autre côté, Windows XP a marqué un tournant majeur pour le système d’exploitation des ordinateurs de bureau de Microsoft, car il a été le premier à proposer une prise en charge des thèmes et à permettre aux utilisateurs de personnaliser fortement l’apparence. Le thème Luna qui a été intégré à Windows XP a ainsi gagné de nombreux fans dans le monde entier, bien que la prise en charge de thèmes tiers ait fait du système d’exploitation 2001 un havre de personnalisation pour tous.