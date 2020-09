Le Amazon Prime Day 2020 aura lieu du 13 au 14 octobre

Le Prime Day 2020, la fête annuelle pour les bonnes affaires sur Amazon, se déroulera les 13 et 14 octobre, a annoncé la société aujourd’hui. Selon Amazon, cet événement de deux jours présentera « plus d’un million d’offres dans toutes les catégories », y compris des marques comme Microsoft, Fitbit, iRobot, Braun, Bosch, L’Oréal, et bien d’autres.

« Cette année, Prime Day est l’occasion idéale pour anticiper les achats des fêtes de fin d’année depuis la maison et donc, pour disposer de plus de temps avec ses proches » déclare Frédéric Duval, Country Manager Amazon.fr. « Au cours de cette année sans précédent, nous sommes plus que jamais déterminés à rendre ces journées inoubliables pour les petites et moyennes entreprises. Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux membres Prime la possibilité de soutenir les entrepreneurs locaux, tout en économisant sur les produits dont ils ont besoin ou envie ».

Amazon vise à soutenir les petites entreprises sur sa plateforme en incitant les clients à acheter chez elles à l’approche du Prime Day. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 12 octobre, les membres Amazon Prime recevront un crédit de 10 euros utilisable le jour du Prime Day en dépensant 10 euros dans certaines petites entreprises sur Amazon. L’entreprise s’engage également à dépenser plus de 85 millions d’euros pour promouvoir les petites et moyennes entreprises pendant le Prime Day et la période des fêtes de fin d’année.

En général, Amazon tient le Prime Day en juillet, mais il a été repoussé cette année en raison de la pandémie COVID-19. L’événement est généralement très lucratif pour la société — les analystes ont estimé qu’Amazon a vendu pour plus de 6 milliards de dollars de produits. Et Amazon a offert de belles réductions sur son propre matériel lors des précédents Prime Days. Il vaut donc peut-être la peine d’attendre l’événement de cette année si vous souhaitez vous procurer un nouveau lecteur Kindle ou un Amazon Echo.

Le Prime Day commencera à à minuit ce mardi 13 octobre et se tiendra en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats arabes unis, en Espagne, à Singapour, aux Pays-Bas, au Mexique, au Luxembourg, au Japon, en Italie, en Allemagne, en Chine, au Canada, en Belgique, en Autriche, en Australie, en Turquie et au Brésil jusqu’au mercredi 14 octobre à 23 h 59.

Déjà des promotions

Cependant, Amazon vient de dévoiler une large gamme de nouveaux matériels, dont la plupart ne seront pas livrés avant la fin du Prime Day, il est donc utile de garder cela à l’esprit lorsque vous recherchez des offres. Dès aujourd’hui, économisez 111,60 € et achetez le pack Amazon eero 3 pour 167,40 €, qui offre un système WiFi simple et fiable pour les activités de streaming, les jeux en ligne… ou le télétravail ! La nouvelle caméra de sécurité intérieure intelligente compacte Blink Mini est disponible pour seulement 27,99 €. De plus, économisez 70 € sur la caméra à projecteur Ring, compatible Alexa, désormais à 159 € ainsi que 100 € sur l’alarme Ring désormais à 199 €. Les membres éligibles Prime qui n’ont pas encore essayé Amazon Music Unlimited bénéficient de 4 mois pour seulement 0,99 €.

Pour bénéficier de ces offres, les utilisateurs n’ayant pas déjà rejoint le programme Prime, qui coûte 5,99 euros par mois, pourront débuter un essai gratuit de 30 jours qui leur permettra ainsi de participer à Prime Day.

Je ne manquerais pas de vous relayer les meilleures offres.