L’iPhone 12 mini a de nouveau fait parler de lui dans une fuite

Les rumeurs selon lesquelles le plus petit smartphone 2020 d’Apple sera lancé sous la forme de l’iPhone 12 mini continuent de prendre du poids, une nouvelle fuite prétendant montrer une étiquette officielle confirmant le nouveau nom. Les discussions sur l’iPhone 12 mini ont commencé en janvier dernier, avec l’annonce du lancement d’une gamme de quatre smartphones iOS qui viendra compléter le plus grand iPhone 12 Pro Max.

Le nom a refait surface plus tard dans l’année, et ce n’est que ce mois-ci que la prétendue gamme a été précisée. L’iPhone 12 mini aurait un écran de 5,4 pouces, selon la rumeur, plus petit que l’iPhone 12 avec son écran de 6,1 pouces.

L’iPhone 12 Pro aurait également un écran de 6,1 pouces, mais ajouterait une troisième caméra parmi d’autres changements. Enfin, l’iPhone 12 Pro Max sera le plus grand, avec un panneau de 6,7 pouces selon les fuites. Il pourrait aussi être la seule version des smartphones 2020 d’Apple à obtenir un support de la 5G par ondes millimétriques, a-t-on suggéré, les problèmes liés à la taille de l’antenne et à la consommation d’énergie étant responsables de l’omission dans les smartphones plus petits et plus abordables.

Nous n’avons pas encore vu les appareils proprement dits — bien qu’un événement Apple, dont la tenue est presque certaine, devrait être annoncé prochainement — mais cela n’a pas empêché les fuites autour des nouveaux smartphones. Les dernières images de ce que l’on dit être les étiquettes des étuis officiels en silicone d’Apple pour les quatre smartphones, partagées par @duanrui1205 sur Twitter, arrivent. Les trois étuis, dont l’un fait office d’étui pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, confirment les noms, y compris la marque d’iPhone 12 mini.

iPhone 12 mini

iPhone 12 / 12 Pro

iPhone 12 Pro Max Silicone Case Stickers pic.twitter.com/bWaFiWG9Ht — DuanRui (@duanrui1205) September 25, 2020

Bien sûr, comme pour toute fuite, rien ne garantit qu’Apple ait réellement prévu ça. Cela n’empêche pas que cela ait un certain sens dans le cadre plus large de la gamme Apple. À première vue, c’est un surnom qui a du sens, surtout parce que ce nouveau modèle serait plus petit que tous les autres de la gamme 2020. En même temps, Apple a déjà utilisé le nom « mini » pour d’autres modèles, dont l’iPad et le Mac, et la société pourrait donc très bien l’étendre à l’iPhone également.

Reste à connaître le prix

Il reste à voir à quel point le prix du smartphone sera « mini ». Actuellement, la gamme d’Apple commence avec l’iPhone SE de deuxième génération à 429 euros ; un iPhone XR commence à 629 euros. Des fuites antérieures ont indiqué que l’iPhone 12 mini sera mis en vente à 649 dollars, soit un peu moins que le prix de départ actuel de l’iPhone 11, qui est de 699 dollars.

Il s’agit d’un écart de prix très intéressant — les prix des iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max passeront sans aucun doute la barre des chiffres, comme c’est le cas actuellement pour l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max — et cela étoffe la gamme d’Apple dans le marché des smartphones plus abordable. C’est sans doute là que l’intérêt est le plus grand en 2020, car les nécessités économiques obligent les acheteurs à reconsidérer le montant qu’ils sont prêts à dépenser pour mettre un nouveau smartphone dans leur poche ou leur sac à main.