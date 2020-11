Swift System devient open source et ajoute le support de Linux

Selon Michael Ilseman, développeur chez Apple, Swift System devient open source et prend en charge Linux. Depuis que Apple a introduit Swift, il est rapidement devenu l’un des plus importants langages de programmation utilisés, supplantant largement son prédécesseur, Objective-C.. L’idée derrière Swift System est de présenter une solution unique pour les interfaces système de bas niveau pour toutes les plateformes Swift supportées.

Swift est le langage natif pour la création d’applications macOS, iOS et iPadOS. En juin, Apple a publié « Swift System, une nouvelle bibliothèque pour les plateformes Apple qui fournit des interfaces idiomatiques pour les appels système et les types de devises de bas niveau ».

Apple a maintenant ouvert la bibliothèque et l’a rendue également disponible pour Linux. Swift System permet de résoudre les problèmes liés aux interfaces C importées, offrant ainsi un meilleur moyen de traiter les appels système.

Ilseman souligne les avantages de Swift System, qui est une bibliothèque multiplateforme, par opposition à une bibliothèque multiplateforme : « Swift System est une bibliothèque multiplateforme, et non cross-plateforme. Elle fournit un ensemble distinct d’API et de comportements sur chaque plateforme prise en charge, reflétant étroitement les interfaces du système d’exploitation sous-jacent. Une seule importation permet d’intégrer les interfaces de plateforme natives spécifiques au système d’exploitation ciblé ».

« Notre objectif immédiat est de simplifier la création de bibliothèques et d’applications multiplateformes telles que SwiftNIO et le gestionnaire de paquets Swift. Swift System n’élimine pas le besoin de conditions #if os () pour implémenter des abstractions multiplateformes, mais il rend plus sûr et plus expressif le remplissage des parties spécifiques à la plateforme ».

De grands projets pour Swift System

La majorité des systèmes d’exploitation que nous utilisons aujourd’hui supportent un certain type d’interface système écrite en C, qui est resté le même pendant des décennies. Ces API peuvent être utilisées directement à partir de Swift, mais ces interfaces système faiblement typées importées du C sont sujettes aux erreurs et sont ingérables. Par exemple, dans les systèmes d’exploitation de type UNIX tels que Linux et le système d’exploitation d’Apple, les fonctions faiblement typées présentent plusieurs inconvénients et n’utilisent pas l’expressivité et la sécurité que l’on peut trouver dans Swift.

D’après la publication de Ilseman, il semble qu’Apple ait de grands projets pour Swift System.