Swift Playgrounds 4 est maintenant disponible sur l’App Store

Au cours de la lointaine année 2016, Apple a lancé quelque chose appelé Swift Playgrounds — un moyen facile pour les gens d’apprendre le langage de programmation Swift. Il était principalement orienté vers les enfants, mais aussi vers les personnes qui veulent s’initier dans la carrière d’un développeur.

Aujourd’hui, Apple a publié la quatrième version de Swift Playgrounds sur l’App Store. La nouvelle version de Swift Playgrounds a d’abord été annoncée lors de la Worldwide Developers Conference de juin. La nouvelle application permet aux utilisateurs de développer des applications pour iOS et iPadOS directement sur un iPad. Vous pouvez prévisualiser les applications en temps réel pendant que vous travaillez dessus et les envoyer directement à l’App Store lorsque vous avez terminé.

Les itérations précédentes de Swift Playgrounds étaient largement destinées aux enfants. Elles sont destinées à apprendre aux débutants à coder en Swift, et ce par le biais d’une série de puzzles conviviaux et colorés. Par le passé, le programme n’a pas fonctionné comme un outil de développement autonome. C’est la première fois que les codeurs pourront créer des applications complètes dans le cadre du programme.

« Swift Playgrounds est le meilleur moyen, et le plus facile, d’apprendre à coder », affirme Apple dans son annonce sur le site Web des développeurs. Ainsi, grâce à cette nouvelle version, les développeurs ont désormais la possibilité de soumettre des projets Swift directement dans l’App Store.

En outre, Apple a affiné l’interface pour la rendre encore plus simple et directe en ajoutant un menu facile à comprendre pour soumettre une application à l’App Store Connect. Et ce, sans avoir à utiliser Xcode sur un Mac ! Cela signifie que la création d’applications sur l’iPad est désormais possible. Cela dit, l’arrivée de Xcode sur l’iPad Pro doté de la puce M1 est encore attendue par certains.

Disponible dès aujourd’hui

De plus, les développeurs pourront définir les paramètres de l’application grâce à un menu d’accès rapide. Apple a également fourni un ensemble d’icônes préfabriquées et de couleurs différentes parmi lesquelles les développeurs pourront choisir. Bien entendu, vous pouvez en télécharger une personnalisée, que Swift Playgrounds redimensionnera automatiquement au format approprié.

Les applications pour iPhone et iPad sont en grande partie créées et distribuées dans Xcode, une application réputée compliquée qui ne fonctionne que sur macOS. Les développeurs réclament depuis des années une version de Xcode pour l’iPad et, même si ce n’est pas exactement le cas, cela pourrait contribuer à abaisser la barrière à l’entrée pour les nouveaux développeurs iPhone et iPad qui veulent tester leurs idées sans investir dans un Mac.