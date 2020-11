Voici les entrailles de la Apple Watch Series 6 grâce à iFixit

iFixit a démonté la Apple Watch Series 6, pour voir de l’intérieur les nouveaux capteurs ajoutés pour permettre le suivi de l’oxygène du sang, et détaille les différents composants de l’appareil et les changements notables par rapport au précédent modèle, tout en révélant à quel point la montre sera difficile à réparer.

Visuellement parlant, la Apple Watch Series 6 ressemble beaucoup au modèle de la Series 5 qui l’a précédée. Cependant, et comme prévu, il y a quelques changements sous le capot. Par exemple, l’arrière de l’Apple Watch se retourne maintenant comme pour ouvrir un livre. Les utilisateurs et les techniciens accèdent ainsi facilement aux composants internes — et l’échange de composants est plus facile grâce à la suppression du Force Touch et de son joint d’étanchéité.

En effet, une pièce majeure du matériel a également disparu de la montre : la technologie utilisée pour activer le Force Touch. Pour ceux qui l’ignorent, Force Touch permettait à l’écran de l’Apple Watch de reconnaître la pression que vous appliquez sur le cadran de la montre, et il fait partie de l’Apple Watch depuis que le premier modèle est sorti en 2015. Mais la dernière version de watchOS supprime Force Touch des précédents modèles, et on sait maintenant pourquoi : elle ne fait pas du tout partie de la Apple Watch Series 6.

Apple avait une fonctionnalité équivalente, connue sous le nom de 3D Touch, pour les smartphones commençant avec l’iPhone 6s en 2015. Le géant de la technologie a commencé à supprimer le 3 D Touch sur ses smartphones et à la remplacer par le Haptic Touch en 2018.

Une fois le joint retiré, iFixit constate qu’il n’y a plus que deux câbles « fragiles » pour relier l’écran à la montre. Il y a également un adhésif plus épais sur la plaque arrière et l’écran, ce qui permet de garder la montre en sécurité, mais pose davantage de problèmes lorsqu’il s’agit de la démonter pour la réparer.

6 sur 10

La smartwatch est également dotée d’une batterie plus grande et d’un moteur Taptic plus puissant que son prédécesseur. Selon iFixit, la batterie de l’Apple Watch Series 6 de 44 mm est 3,5 % plus grande, et celle de 40 mm a augmenté de 8,5 %. C’est une différence notable pour les deux tailles, car Apple a déclaré que la Watch Series 6 a la même autonomie de 18 heures que la Series 5. Les derniers modèles ont un écran plus lumineux que leurs prédécesseurs, ce qui peut être l’une des raisons pour lesquelles la batterie a été mise à niveau.

Le démontage donne finalement à la Apple Watch Series 6 une note de 6 sur 10 pour la réparabilité, ce qui n’est pas terrible, mais signifie que vous devez vous attendre à des difficultés si vous essayez de changer les composants vous-même.