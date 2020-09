Google fête son 22e anniversaire avec un doodle animé

Le géant des moteurs de recherche Google, connu pour célébrer les grandes occasions avec un doodle, commémore ce dimanche 27 septembre son 22e anniversaire avec une illustration animée. Fondée en septembre 1998, cette entreprise technologique est née de l’imagination de Larry Page et Sergey Brin alors qu’ils étaient doctorants à l’université de Stanford en Californie.

Si vous faites des recherches sur Google, vous avez probablement remarqué que Google remplace parfois le titre de la page d’accueil de son moteur de recherche par une œuvre d’art, qui représente généralement une fête, un événement ou une personne. Le Google Doodle est aussi vieux que Google lui-même ; en fait, le Google Doodle est techniquement un peu plus vieux que Google en tant qu’entreprise, selon ce que vous comptez comme l’anniversaire officiel de Google.

Les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont ajouté un logo en forme de bâton au titre du moteur de recherche le 30 août 1998, afin d’indiquer aux utilisateurs que Page et Brin étaient partis au festival Burning Man, et que si les serveurs plantaient, il faudrait probablement attendre qu’ils reviennent.

Cinq jours plus tard, le 4 septembre 1998, Google s’est officiellement constitué en société. Cette étape a été franchie près d’un an après que Page et Brin aient enregistré le nom de domaine Google.com le 15 septembre 1997. En gardant ces dates à l’esprit, on ne comprend pas très bien pourquoi Google a choisi le 27 septembre, en particulier, pour s’envoyer une carte d’anniversaire animée.

Un doodle lié au contexte

Le doodle de Google d’aujourd’hui présente une lettre « G » souriante, assise devant un ordinateur portable avec un gâteau et plusieurs cadeaux à ses côtés, tout en appelant ses amis par vidéo, c’est-à-dire les autres lettres « oogle ». Il est clair que ce doodle a été conçu en tenant compte de la situation actuelle, due à la pandémie liée au coronavirus, où les gens doivent davantage rester confinés et dépendent de la technologie pour communiquer.

Le terme « Google » a été dérivé du terme mathématique « googol », un nombre équivalent à 10 porté à la puissance 100 et a été officiellement ajouté au dictionnaire anglais Oxford en tant que verbe en 2006.

Sur sa page de doodles, Google a donné des détails sur le terme « googol » et a déclaré : « Le surnom désormais célèbre dans le monde entier est une pièce de théâtre sur un terme mathématique qui est né d’une promenade sans prétention autour de l’année 1920. Lors d’une promenade dans les bois du New Jersey, le mathématicien américain Edward Kasner a demandé à son jeune neveu Milton Sirotta de l’aider à choisir un nom pour un nombre ahurissant : un 1 suivi de 100 zéros. La réponse de Milton ? Un googol ! Le terme a gagné en visibilité vingt ans plus tard avec son inclusion dans un livre de 1940 dont Kasner est le co-auteur, intitulé “Mathematics and the Imagination” ».