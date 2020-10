Microsoft s’intéresse à la fuite du code source de Windows XP

Le code source de Windows XP a fui en début de semaine dernière dans le cadre d’une archive massive, et Microsoft dit maintenant qu’elle examine tout cela en interne.

Bien qu’aucune autre précision n’ait été fournie, Microsoft vient de dire dans une déclaration à Thurrott qu’elle enquête, et l’on ne sait bien sûr pas si la société reviendra un jour avec plus d’informations sur le sujet.

L’archive de 43 Go qui a fui sur le Web au début de la semaine, comprenait non seulement le code source de Windows XP, mais aussi des données analogues pour d’autres produits Microsoft, y compris Windows 2000, Windows Embedded CE et 7, Windows Server 2003 et MS-DOS 6.0.

Bien que la fuite ne soit pas nécessairement un problème pour Microsoft, étant donné qu’il s’agit d’anciens produits, la société devrait essayer de comprendre comment les fichiers sont passés des serveurs de la société aux traqueurs de torrents.

Windows XP ne reçoit plus de mises à jour depuis avril 2014, et Microsoft recommande à tout le monde de se mettre à niveau vers un Windows pris en charge. Il va sans dire que le système d’exploitation de choix de Microsoft est Windows 10, bien qu’un appareil fonctionnant sous Windows XP nécessiterait évidemment une série de mises à jour matérielles pour pouvoir fonctionner avec cette dernière version.

Windows XP, un système d’exploitation abandonné

En attendant, seul un petit nombre d’appareils fonctionnent encore sous Windows XP, et la plupart sont des ordinateurs gouvernementaux qui ont déjà été sécurisés par d’autres méthodes, notamment un accès limité à Internet.

D’autre part, le code source peut nous fournir plus d’informations sur la façon dont Microsoft a construit Windows XP et sur les fonctionnalités qui n’ont jamais été mises sur le marché. Cependant, pour l’instant, tous les fichiers sont encore disponibles au téléchargement pour tout le monde, et il est difficile de croire que Microsoft puisse faire quoi que ce soit à ce sujet, d’autant plus que le nombre de miroirs est susceptible d’augmenter à mesure que de plus en plus de personnes en bénéficient également.