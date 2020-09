Qualcomm annonce le Snapdragon 750G afin de démocratiser la 5G

Qualcomm a annoncé son dernier processeur Snapdragon de la série 7, le Snapdragon 750G, qui intègre un modem X52 5G avec une prise en charge de la 5G par ondes millimétriques — mmWave — et des fréquences sub-6GHz, ainsi que des performances CPU et graphiques améliorées par rapport au Snapdragon 730G.

Construite sur le processus de fabrication de 8 nm, la nouvelle puce est en fait une version modernisée du 730G, avec un nouveau GPU Adreno 619 qui, selon Qualcomm, offre des performances de rendu graphique jusqu’à 10 % supérieures (par rapport au GPU Adreno 618 du 730G), et un CPU Kryo 570 mis à niveau, avec une amélioration de 20 % des performances par rapport au Kryo 470 du 730G.

Le 750G présente également d’autres améliorations qui ont été apportées par les nouvelles puces plus performantes de Qualcomm, comme le moteur IA de 5e génération de la société, qui, selon Qualcomm, offre une augmentation de 20 % des performances d’IA pour des fonctionnalités telles que la caméra basée sur l’IA ou les fonctions de traduction vocale. Le moteur IA mis à niveau permet également à Qualcomm de prendre en charge l’annulation de l’écho et la suppression des bruits de fond basés sur l’IA.

Qualcomm a également introduit de nouvelles fonctions de jeu « Elite Gaming » de Qualcomm, pour un jeu fluide avec une faible latence, et un mode « Game Color Plus », qui permet d’ajouter des couleurs et des détails aux jeux.

Le Snapdragon 750G est également livré avec l’ISP Spectra 355L pouvant gérer un flux caméra de 192 mégapixels, et supporte une configuration à double caméra — 32 et 16 mégapixels au maximum. L’ISP peut prendre en charge la capture vidéo couleur sur 10 bits, HEIC, HEVC et 4 K HDR avec des vidéos bokeh. Les appareils fonctionnant avec le Snapdragon 750G peuvent également prendre en charge des écrans d’une résolution full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ou des écrans d’une résolution Quad HD à 60 Hz. De plus, le chipset peut prendre en charge une profondeur de couleur de 10 bits, le HDR10+ et la gamme de couleurs Rec.2020 pour les écrans.

Xiaomi dans les rails

La nouvelle puce Snapdragon 750G n’est pas destinée à remplacer les modèles 765/765G/768G plus puissants (et probablement plus chers) que la société propose déjà depuis des mois. Cependant, il semble probable que la société annoncera de nouvelles mises à niveau pour ses puces de la série 7 dans les prochains mois. Mais en remplaçant le 730G par une variante 5G, le Snapdragon 750G témoigne de la volonté de Qualcomm de proposer davantage d’options 5G à ses partenaires sur l’ensemble de sa gamme de puces.

Qualcomm affirme que les premiers appareils basés sur le Snapdragon 750G devraient être disponibles d’ici la fin de 2020, Xiaomi annonçant déjà des plans pour un futur appareil utilisant la nouvelle puce. « Xiaomi s’engage à développer des appareils de pointe pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour la 5G », a déclaré Quanxin Wang, directeur général des produits et technologies de Xiaomi International. « Nous sommes fiers de travailler avec Qualcomm Technologies pour lancer le premier smartphone commercial basé sur le dernier Snapdragon 750G auprès des consommateurs ».