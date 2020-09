Le nouveau design de Outlook pour Mac sera lancé en octobre

Microsoft a lancé une énorme mise à jour de Outlook pour Mac, avec une série de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations pour le client de messagerie Mac. La mise à jour fait partie de l’événement Ignite 2020 de Microsoft et devrait arriver à la mi-octobre, juste à temps pour macOS Big Sur.

L’une des principales nouveautés d’Outlook pour Mac est la technologie de synchronisation de Microsoft. Cela permet d’obtenir des performances plus rapides et plus fiables, selon Microsoft, avec des temps de chargement d’e-mails réduits, une synchronisation rapide des comptes, ainsi que des résultats de recherche plus pertinents.

Il y a également eu une vaste refonte visuelle qui s’inspire largement de la nouvelle interface de macOS Big Sur. Cela inclut des coins de fenêtre arrondis, de nouvelles icônes dans les barres latérales et une utilisation accrue des espaces blancs pour créer une sensation de légèreté qui s’intègrent bien dans la dernière mise à jour du système d’exploitation d’Apple.

Mais les changements visuels ne sont pas uniquement destinés à être montrés : Microsoft affirme avoir travaillé à l’amélioration de la productivité et du flux de travail lors de l’utilisation de l’application. Par exemple, le calendrier a été mis à jour avec un aspect plus moderne, et le mini calendrier « Ma journée », en particulier, a retenu une certaine attention. « Ma journée » a été intégrée dans la fenêtre principale d’Outlook, ce qui vous permet d’avoir une vue rapide des événements à venir tout en parcourant votre boîte de réception. Vous pouvez également ajuster l’apparence du volet « Ma journée » et de la barre latérale pour mieux répondre à vos besoins et ajuster votre liste de messages pour afficher des aperçus étendus ou compressés.

Par ailleurs, une nouvelle vue « Personnes » rassemble tous vos contacts en un seul endroit pour une gestion plus facile. Les modules complémentaires tiers et les boîtes aux lettres unifiées de différents services sont pris en charge, la recherche a été améliorée et la création d’événements a été simplifiée grâce à une nouvelle interface par glisser-déposer.

Bientôt une prise en charge d’iCloud et d’IMAP

Outlook pour Mac prend en charge les comptes Office 365, Outlook.com et Google, et Microsoft indique qu’elle travaille également à l’ajout de la prise en charge d’iCloud et d’IMAP.

Il est intéressant de noter que Microsoft n’a pas encore supprimé l’ancienne interface de Outlook. Lorsque vous lancez la version mise à jour de l’application, vous remarquerez une bascule dans le coin supérieur droit pour activer le « Nouvel Outlook ». En activant ce bouton, vous passez au nouveau style, mais vous pouvez toujours le désactiver et revenir à l’ancien si vous préférez.

Le lancement d’Outlook pour Mac est prévu pour la mi-octobre. S’il ressemble à l’excellent navigateur Edge pour Mac, les fans d’Apple pourraient avoir une très bonne surprise.