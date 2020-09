Nokia Earbuds Lite, Nokia Portable Wireless Speaker, HMD Connect Pro annoncés

Parallèlement au lancement du Nokia 2.4 et du Nokia 3.4, HMD Global a également annoncé une nouvelle gamme d’accessoires et HMD Connect Pro, offrant aux entreprises une solution SIM d’itinérance mondiale, sécurisée et transparente, lors de l’événement.

La société a lancé des accessoires audio comprenant les Nokia Power Earbuds Lite, et un tout nouveau haut-parleur portable sans fil Nokia avec un microphone intégré et de nouveaux étuis de protection. Les nouveaux accessoires sont tous emballés dans des packagings durables, fabriqués à partir de papier 100 % recyclable, permettant à l’entreprise de réduire l’impact environnemental de ses activités et de ses produits.

Les écouteurs Nokia Power Earbuds Lite seront disponibles dans le monde entier à partir du mois d’octobre pour un prix de vente de 59,9 euros et sont disponibles dans les coloris Gris Foncé, Fjord et Neige. Ils vont offrir jusqu’à 35 heures d’écoute, et ont été pensés pour être confortables. Les commandes tactiles permettent de naviguer facilement, de prendre des appels ou de sauter des pistes. En outre, la certification IPX7 les rendra étanches jusqu’à 1 m pendant 30 minutes, et ils résistent à la transpiration et à la pluie.

Les écouteurs Nokia Power Earbuds dans le coloris Nuit Polaire sont disponibles dès à présent au prix de 79 euros dans le monde entier.

Le haut-parleur portable sans fil de Nokia, conçu pour être vraiment mobile, va offrir jusqu’à 4 heures de temps d’écoute tandis que le microphone intégré rend les appels de groupe en déplacement plus faciles que jamais. Il sera disponible dans le monde entier à partir de novembre pour un prix moyen de 34,90 euros. Comme tous les appareils audio Nokia, il est livré avec du Bluetooth 5.0, afin de se connecter à tous les appareils.

D’autres accessoires

Outre ces accessoires, HMD Global a lancé un étui transparent Nokia pour le Nokia 8.3 5G disponible dès maintenant pour un prix de 9,90 euros dans le monde entier. L’étui Nokia Clear Case pour les Nokia 2.4 et Nokia 3.4 sera disponible dans le monde entier à partir d’octobre au prix de 9,90 euros.

Le Nokia Entertainment Flip Cover pour le Nokia 3.4 sera disponible dans le monde entier à partir d’octobre au prix de 24,90 euros.

HMD Connect Pro

Avec HMD Connect Pro, les entreprises peuvent obtenir des cartes SIM en gros, simplifier leurs opérations pour leurs divers besoins de connectivité en itinérance et bénéficier de la console de gestion centralisée pour l’ensemble du parc de cartes SIM. HMD Connect Pro offre aux entreprises un moyen plus simple de maintenir leurs smartphones et autres appareils connectés dans le monde entier. Il s’agit d’un service global pour les entreprises qui recherchent une couverture d’itinérance mondiale sécurisée et transparente. Le service offre une gestion centralisée des cartes SIM, ce qui permet de contrôler les coûts et de prévenir les fraudes, avec des informations sur l’utilisation des données en temps réel, des diagnostics et des dépannages en direct et acheminés en toute sécurité. De plus, il offre une flexibilité, une facturation transparente et compétitive et une console de gestion de la carte SIM simple, mais robuste, à des tarifs qui correspondent à vos besoins d’utilisation, quel que soit le nombre de pays dans lesquels votre entreprise opère.

HMD Connect Pro sera disponible pour les entreprises et les revendeurs d’entreprises à partir d’octobre 2020, en commençant par l’Australie, la Finlande, la France, l’Indonésie, l’Italie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis.