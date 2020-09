Le Mobile World Congress 2021 est reporté à la fin juin

Le Mobile World Congress (MWC) 2021 a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Le MWC est le premier événement mobile du monde, donnant aux utilisateurs un aperçu des progrès réalisés par les fabricants de smartphones. Il est particulièrement important pour les petits fabricants, car il leur donne l’occasion de susciter l’intérêt et l’enthousiasme pour leurs prochains modèles.

Le MWC 2020 a été annulé au début de la pandémie, les grands fabricants se retirant les uns après les autres pour des raisons de santé publique. Initialement prévu pour mars, le MWC 2021 a été reporté au 28 juin et au 1er juillet, par précaution, du moins en partie, car il est prévu que la conférence se déroule en personne.

« Avec une perspective mondiale en constante évolution et après consultation de notre conseil d’administration, de nos membres et de nos principaux exposants, nous avons pris la décision prudente de reprogrammer le MWC 21 de Shanghai en février et le MWC 21 de Barcelone en juin », a déclaré Mats Granryd, directeur général de la GSMA. « La santé et la sécurité de nos exposants, des participants, du personnel et des habitants de Barcelone sont d’une importance capitale ».

« Nous avons été submergés par le soutien de tous nos partenaires et clients qui restent dévoués à faire du MWC 2021 de Barcelone un succès », a ajouté John Hoffman, directeur général de GSMA Ltd. « Le MWC est plus qu’un simple événement. C’est une expérience qui rassemble l’ensemble du secteur et fournit une plate-forme permettant de libérer la puissance de la connectivité afin que les personnes, l’industrie et la société puissent prospérer ».

Si le retard n’est pas surprenant alors que la pandémie se poursuit et que l’Espagne fait face à sa deuxième vague de cas, les plans de la GSMA dépendent toujours de la capacité du monde à contrôler le coronavirus dans les prochains mois. Le Mobile World Congress a été l’une des premières grandes victimes de la pandémie de coronavirus lorsqu’il a été entièrement annulé à la mi-février, alors que le monde commençait à prendre conscience de ce à quoi il était confronté.

Les exposants restent solidaires

Selon le Mobile World Live, le PDG de la GSMA, John Hoffman, lors d’une conférence de presse à Barcelone, a déclaré qu’environ 78 % des 100 plus grands exposants ont déjà confirmé leur participation à MWC21 Barcelone — dont Ericsson, Huawei et Nokia.

Le Consumer Electronics Show, le plus grand salon technologique des États-Unis, qui se déroule généralement à Las Vegas deux mois avant le MWC, devrait être un événement en ligne uniquement en janvier de l’année prochaine.