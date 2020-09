Jabra dévoile ses écouteurs Elite 85t, avec une puissante réduction de bruit active

Moins d’un an après le lancement des écouteurs sans fil Elite 75t true, Jabra annonce déjà les successeurs. Jabra vient d’annoncer les écouteurs Elite 85t. Dans le prolongement des populaires Elite 75t, les Elite 85t utilisent la technologie avancée de suppression active du bruit de la société — Jabra Advanced ANC, qui est plus performante que la suppression standard du bruit, car elle permet un contrôle auditif plus souple.

Jabra déclare que ces nouveaux écouteurs Elite 85t sont « parmi les plus petits qui offrent une ANC premium », dans son annonce. Non seulement les écouteurs sont dotés d’une puce ANC dédiée, mais ils comportent également 6 microphones au total, soit 3 par écouteur. Ces microphones contribueront à la clarté des appels, mais quatre d’entre eux permettront également une suppression active du bruit.

Les utilisateurs peuvent régler le niveau de réduction du bruit qu’ils souhaitent, de la réduction intégrale du niveau de bruit (full ANC) à la pleine transparence avec la fonction HearThrough, toutes les nuances intermédiaires sont possibles, mais il ne s’agit pas d’un simple basculement qui vous fait choisir entre l’ANC intégrale ou transparence. Selon Jabra, les utilisateurs pourront équilibrer les niveaux d’ANC pour ne bloquer qu’une partie du bruit ambiant tout en le laissant passer dans une certaine mesure.

Au-delà de la suppression active du bruit, Jabra explique que les Elite 85t sont construits avec une conception semi-ouverte et des embouts EarGels de forme ovale qui empêchent les écouteurs de s’enfoncer trop profondément dans l’oreille. Les écouteurs sont équipés de haut-parleurs de 12 mm, sont classés IPX4 contre les éclaboussures d’eau et sont compatibles avec Alexa, Siri et Google Assistant.

Excellente autonomie

Jabra indique également que la batterie des Elite 85t peut durer 5,5 heures avec la fonction ANC activée, et jusqu’à 7 heures avec la fonction ANC désactivée (ils sont également fournis avec un boîtier de charge certifié Qi qui prolonge l’autonomie de 25 heures).

Les Elite 85t seront lancés chez certains revendeurs en novembre 2020 dans une gamme de couleurs Titane/Noir, avec des options de couleurs Or/Beige, Cuivre/Noir, Noir et Gris arrivant en janvier 2021. Quelle que soit la couleur que vous choisissez, une paire d’écouteurs Elite 85t vous coûtera 249,99 euros.

Une bonne surprise pour les… Elite 75t

Mais voici une agréable surprise : Jabra prévoit également d’apporter l’annulation du bruit aux actuels écouteurs Elite 75t et Elite Active 75 t grâce à une mise à jour du micrologiciel en octobre. Cela est possible grâce au travail d’ingénierie de la société avec Qualcomm. Jabra décrit l’ANC que le 75 t obtiendra comme une version « standard » destinée à réduire et à éliminer les bruits de basse fréquence autour de vous ; les 85t seront plus complet puisque ces écouteurs comprennent la puce dédiée à l’annulation du bruit.

Il n’en reste pas moins qu’obtenir une telle fonctionnalité après coup est plutôt agréable. Jabra indique que si vous achetez les Elite 75t ou les Elite Active 75t en octobre, ils seront livrés avec la mise à jour de l’ANC à ce moment-là. Mais les propriétaires actuels peuvent installer la mise à jour du micrologiciel pour ajouter l’annulation du bruit. L’autonomie de la batterie est réduite si vous l’activez, passant de 7,5 heures d’écoute à 5,5 heures avec l’ANC activé.