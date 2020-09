Xiaomi confirme le lancement de la série Mi 10T pour le 30 septembre

Nous constatons des fuites pour la série Mi 10T en ligne depuis un certain temps déjà. Xiaomi a décidé de mettre un terme à ce mystère et a confirmé qu’elle dévoilera la série de smartphones Mi 10T lors d’un événement virtuel en Allemagne le 30 septembre à 14 heures. La gamme comprendra non seulement le Mi 10T et le Mi 10T Pro, mais aussi un Mi 10 T Lite qui, selon la rumeur, sera également présenté.

Xiaomi a commencé à envoyer des invitations à la presse pour le lancement de la gamme Mi 10 T. L’invitation ne contient aucune indication sur les futurs appareils, qui succéderont aux Mi 9T et 9T Pro de l’année dernière. La série de smartphones Redmi K20, pour ceux qui ne le savent pas, a été rebaptisée Mi 9T en Europe.

Le grand rival chinois a choisi OnePlus pour dévoiler son vaisseau amiral, la série T, avant le lancement mondial du OnePlus 8T, le 14 octobre prochain. Les rendus et les spécifications de la nouvelle série Mi 10T ont déjà fait surface en ligne au cours des dernières semaines. Et, vous ne serez certainement pas déçus.

Une publicité pour les Mi 10T et 10 T Pro a récemment été repérée dans un Mi Store hors ligne, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Les présumés rendus révèlent également que les appareils comporteront un écran sans bords avec une découpe en haut à gauche sur le devant. L’arrière logera une grosse caméra avec un capteur primaire de 108 mégapixels et un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Les deux appareils ont également été brièvement répertoriés sur le site web d’Amazon Espagne, confirmant la plupart des spécifications clés. Bien que les Mi 10 soient équipés d’écrans OLED, les Mi 10T et 10 T Pro seraient équipés d’un écran LCD à 144 Hz, ce qui explique le capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté.

À partir de 550 euros

Les deux smartphones seront alimentés par le chipset Snapdragon 865, le fleuron de Qualcomm. Il sera couplé à une mémoire vive de 8 Go et à un stockage interne de 256 Go. Ils comprendront également une caméra à quadruple capteur à l’arrière, le Mi 10T Pro logeant un capteur primaire de 108 mégapixels alors que le Mi 10T standard comprendra un capteur primaire de 64 mégapixels. Nous n’avons actuellement aucune information sur le reste des capteurs ni sur les détails de la batterie.

Cependant, nous avons des fuites concernant les prix des deux smartphones. Le Mi 10T serait proposé à partir de 550 euros pour la variante 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, tandis que le Mi 10T Pro sera proposé à partir de 640 euros en Europe.