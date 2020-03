Le smartphone pliable Royale FlexPai 2 arrive au trimestre prochain

Le Galaxy Fold de Samsung a peut-être monopolisé l’attention l’année dernière, en bien comme en mal, mais il ne peut pas vraiment prétendre être commercialement le premier smartphone pliable au monde. Cette vantardise appartient à Royale qui, avant de lancer le FlexPai vers la fin de l’année 2018, était une société chinoise pratiquement inconnue. Ne voulant pas laisser cet avantage temporel se perdre, la société annonce la technologie qui sera intégrée à son smartphone pliable de la prochaine génération, le FlexPai 2.

Les personnes qui suivent l’évolution des smartphones connaissent probablement déjà les dangers des écrans pliables. Ils sont peut-être flexibles et incroyablement fins, mais ils ne sont pas complètement pliables ni résistants aux éraflures. Ils sont amusants à voir et à toucher, mais leur longévité est encore assez incertaine.

La nouvelle génération d’écrans Royale « Fully Flexible Display » ou FFD, qu’elle a baptisé « 3rd Generation Cicada Wing », ne s’adresse pas directement à ces derniers, si ce n’est sa capacité supposée à se replier sur un rayon minimum de 1 mm. La société se vante d’avoir amélioré les angles de vue et la luminosité. Elle affirme qu’il peut résister à plus de 200 000 courbures, tout comme le Galaxy Z Flip.

Bien sûr, un écran pliable serait plutôt inutile à lui seul et la société a également teasé son prochain smartphone pliable, le Royale FlexPai 2. Celui-ci sera équipé d’un écran 3rd Generation Cicada Wing de 7,8 pouces dans un format 4:3 et d’une nouvelle charnière « Super Seamless & Stepless Hinge ». En pliant le smartphone en deux, l’écran OLED flexible s’enroule autour de l’extérieur du smartphone, permettant d’avoir un appareil de la taille d’un smartphone avec des écrans à l’avant et à l’arrière.

Il n’y a pas de caméra frontale, car si vous voulez prendre un selfie, tout ce que vous avez à faire est de retourner le smartphone et d’utiliser les caméras arrière. L’écran arrière vous aidera à cadrer votre photo. Le Flexpai 2 possède quatre caméras arrière et des haut-parleurs stéréo.

Se faire une place sur le marché

Sous le capot, le nouveau smartphone a le genre de mises à niveau que vous attendez d’un produit phare moderne — il est alimenté par un processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, dispose d’un modem 5G et prend en charge la mémoire RAM LPDDR5 et le stockage UFS 3.0.

Étant donné la marque et de l’emplacement de la société, le FlexPai 2 sera probablement sous les feux des projecteurs que pendant un court instant. Elle pourrait tirer parti de la crise que traverse le marché des smartphones, mais il est difficile de s’attendre à ce que le smartphone ne suscite qu’un intérêt passager, même chez les experts en technologie. Mais le fait d’avoir manqué une occasion de le montrer aux médias du monde entier lors du MWC 2020 annulé lui aurait donné une bien meilleure chance de se faire connaître du public.

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’événement de presse Royole ci-dessous :