Le lancement du OnePlus 8T est prévu pour le 14 octobre

OnePlus a commencé à teaser son futur smartphone phare, le OnePlus 8T, avec une publicité mettant en vedette Robert Downey Jr. Aujourd’hui, le géant chinois révèle la date de lancement du OnePlus 8T. Le OnePlus 8T sera dévoilé le 14 octobre à 16 heures, heure française, comme vous pouvez le voir dans le tweet officiel joint ci-dessous. Cette fois-ci, la société utilise le hashtag « #UltraStopsAtNothing » pour promouvoir son nouveau flagship.

De plus, si vous ne l’avez pas déjà remarqué, le géant chinois ne fait référence qu’au OnePlus 8T dans sa vidéo d’introduction. Il n’y a aucune mention d’un lancement de la série OnePlus 8T, qui comprendrait également la variante 8 T Pro. Cela signifie que la rumeur selon laquelle le OnePlus 8T Pro ne verrait pas le jour en même temps que le 8T standard est vraie. OnePlus a également créé un micro site dédié au 8 T.

Au cours des dernières années, OnePlus a utilisé sa série de smartphones « T » comme une étape intermédiaire entre ses produits phares. Ils présentent généralement de modestes améliorations par rapport aux smartphones de conception analogue. L’année dernière, par exemple, le OnePlus 7T a bénéficié d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz plus élevé que celui du OnePlus 7 et a ajouté une troisième caméra à l’arrière de l’appareil.

Maintenant, évoquons sa conception et sa fiche technique. Tout d’abord, le OnePlus 8T serait doté d’un écran plat, contrairement à l’écran courbé que nous trouvons à bord de son prédécesseur. La société semble suivre les traces de Samsung avec cette approche. Il s’agirait d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, soit une augmentation par rapport au taux de rafraîchissement de 90 Hz de son prédécesseur. Vous trouverez en haut à gauche une découpe logeant un capteur de 32 mégapixels.

Selon les rendus affichés sur la toile, le panneau arrière du OnePlus 8T ressemblera aux récents smartphones OPPO et Vivo. L’appareil comprendra une configuration de caméra rectangulaire en haut à gauche. La disposition des capteurs en forme de L comprendra un capteur photo principal de 48 mégapixels (un nouveau capteur Sony), un objectif ultra-large de 16 mégapixels, un capteur photo macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Sous le capot, nous avons actuellement deux rapports contradictoires.

Une batterie et une charge meilleures ?

L’un suggère que le OnePlus 8T sera alimenté par le processeur Snapdragon 865 comme son prédécesseur. Alors que l’autre prévoit que la variante 865+ sera installée, avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Ce sera également le tout premier appareil à faire fonctionner OxygenOS basé sur Android 11. Cependant, la mise à niveau la plus importante devrait concerner la batterie et la charge. Le OnePlus 8T serait équipé d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et d’un support de charge rapide de 65 W, contrairement à la charge Warp Charge de 30 W qui fonctionne depuis longtemps.

La société devrait également dévoiler sa toute première montre connectée, et les OnePlus Buds Z — une version abordable de ses écouteurs véritablement sans fil.