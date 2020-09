Le Microsoft Launcher pour Android fait l’objet d’une mise à jour majeure

Aujourd’hui, les responsables de Microsoft pour l’application « Microsoft Launcher » sur Android ont publié une mise à jour majeure. Si vous n’avez jamais eu l’occasion d’utiliser un lanceur, elle vous permettra de découvrir votre smartphone Android d’une toute nouvelle manière. Vous obtenez le même contenu, il est simplement livré d’une nouvelle manière.

Cette version du Microsoft Launcher comprend un tout nouveau design du flux. C’est le système avec lequel un utilisateur voit les mises à jour, les liens, etc. — et il n’est pas présent dans tous les lanceurs sur Android. Si vous n’avez jamais eu de « flux » dans votre collection d’écrans d’accueil, c’est le moment de jeter un coup d’œil ! Ce n’est certainement pas la tasse de thé de tout le monde.

Le flux tel qu’il existe aujourd’hui comporte votre image de profil en haut avec un message qui apparaît en fonction de l’heure de la journée. Le matin, vous verrez quelque chose comme « Bonjour, Yohann ». Le flux comprend une lecture de votre calendrier (avec les événements prévus, si vous en avez). Vous verrez également les tâches, si vous en avez, ce qui vous sera utile si vous êtes le genre de personne qui fait bon usage des listes.

Pour ceux qui n’étaient pas fans de la suppression des actions de glisser-déposer dans les dossiers et sur les icônes, vous pouvez éviter cette mise à jour et éventuellement vous en tenir à une version plus ancienne pour le moment.

Si vous cherchez la nouvelle mise à jour de Microsoft Launcher pour offrir une nouvelle expérience similaire à celle du Microsoft Surface Duo, vous avez de la chance. Cette dernière version de Microsoft Launcher (version 6.2), offre un mode paysage qui ressemble beaucoup à ce que l’on pourrait voir sur un appareil à deux écrans.

Un mode paysage très attendu

Cela signifie que vous pouvez incliner votre appareil et faire en sorte que tous vos widgets et icônes se déplacent, quelle que soit l’orientation que vous préférez pour interagir avec votre appareil.

Jetez un coup d’œil à la version bêta du Microsoft Launcher sur le Google Play Store.