La Logitech MX Anywhere 3 dispose de boutons dédiés pour contrôler les appels vidéo

Logitech vient d’annoncer le lancement de la MX Anywhere 3, une souris compacte sans fil destinée à être emportée en déplacement et utilisée sur plusieurs machines. Bien qu’elle soit beaucoup plus petite, la MX Anywhere 3 emprunte certaines caractéristiques de la MX Master 3, notamment la molette de défilement MagSpeed, qui est fabriquée en acier usiné. À certains égards, la MX Anywhere 3 semble être un homologue plus petit de la MX Master 3.

Une autre similitude entre les deux souris réside dans les marchés qu’elles visent principalement, tant les utilisateurs professionnels que les créatifs. Selon Logitech, la roue de la MX Anywhere 3 peut faire défiler 1 000 lignes en une seconde à peine, et les utilisateurs peuvent passer du mode de défilement à cliquet au mode de défilement libre à la volée.

Une autre caractéristique clé de la MX Anywhere 3 est son suivi, Logitech indiquant que la souris peut suivre sur la plupart des surfaces, y compris le verre (en supposant que le verre ait au moins 4 mm d’épaisseur). La souris peut se connecter à trois périphériques à la fois en utilisant soit le Bluetooth, soit une clé USB unifiée fournie dans la boîte, avec un bouton au bas de la souris pour basculer entre les trois périphériques.

La MX Anywhere 3 prend également en charge Logitech Flow par le biais du logiciel Logitech Options et possède même un modèle dédié au Mac, bien qu’il faille noter que le modèle Mac ne prend en charge que le Bluetooth.

La nouvelle MX Anywhere 3 permet aux utilisateurs de personnaliser le mappage des boutons grâce aux Options, mais il est également livré avec des profils prédéfinis pour un certain nombre d’applications, notamment des navigateurs comme Chrome, Safari et Edge ; des applications de bureautique comme Word, Excel et PowerPoint ; des applications de création comme Premiere Pro et Photoshop ; et des applications de collaboration comme Zoom et Microsoft Teams. Même si la MX Anywhere 3 n’a pas la molette de la MX Msster 3, les utilisateurs peuvent toujours faire défiler les pages horizontalement en appuyant sur un bouton latéral pendant qu’ils font tourner la molette.

Moins de 100 euros

En outre, la MX Anywhere 3 dispose d’une fonction intéressante en cette période de pandémie mondiale. Dans la situation actuelle, les appels vidéo ont remplacé les réunions réelles pour la plupart des gens, ce qui signifie être constamment assis devant son ordinateur et se mettre en sourdine pendant toute la durée de l’appel. Avec cette nouvelle souris de Logitech, cela devrait probablement être beaucoup plus facile maintenant. Les boutons latéraux personnalisables peuvent être mappés pour contrôler votre caméra et votre micro lors des appels vidéo.

La MX Anywhere 3 est compatible avec Windows, macOS, Linux, Chrome OS et iPadOS. Elle sera disponible à partir de 25 septembre au prix de 89 euros. Deux coloris supplémentaires existent également pour la version classique : rose et graphite.