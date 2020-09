Apple publie iOS 14.2 ajoute un raccourci pour son service de reconnaissance musicale

Apple a officiellement publié la toute première version bêta publique d’iOS 14.2, qui est essentiellement la première mise à jour majeure d’iOS 14 après l’annonce du système d’exploitation au début du mois.

Il va sans dire que tout le monde peut télécharger iOS 14.2 aujourd’hui, bien que les recommandations habituelles soient toujours valables. Vous ne devriez pas installer cet OS sur votre appareil principal, car la probabilité de bugs est évidemment assez élevée puisque le but de ces versions est d’aider à trouver les problèmes et à les corriger avant que le lancement public n’ait lieu.

Il y a un changement majeur qui est inclus dans iOS 14.2, et il concerne le service de reconnaissance musicale qui est alimenté par le Shazam, propriété d’Apple.

Plus précisément, à partir de cette mise à jour, les utilisateurs peuvent simplement ajouter un raccourci dédié pour lancer la fonction de reconnaissance musicale directement depuis le centre de contrôle. Il suffit donc d’ouvrir le centre de contrôle et d’appuyer sur cette icône pour reconnaître un morceau spécifique joué autour de vous.

Lorsque la chanson est détectée, Shazam affiche une notification en haut de l’écran, et vous pouvez l’agrandir pour voir plus d’informations et écouter la version complète sur Apple Music.

Uniquement en bêta pour le moment

Quant à savoir quand iOS 14.2 est censé être finalisé et étendu à tous les appareils, c’est quelque chose qui reste à déterminer pour l’instant, mais il faudra évidemment un certain temps pour que tout soit plus au point. Il est probable que l’iPhone 12 sera livré avec cette version d’iOS préchargée, et étant donné que les nouveaux modèles devraient être lancés en octobre, nous devrions nous attendre à ce que la mise à jour soit déployée pour tout le monde dans quelques semaines.

Pour l’instant, vous pouvez faire un essai en installant simplement la version bêta sur n’importe quel iPhone 6 et plus récent.