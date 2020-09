Le Google Nest Audio et le nouveau Chromecast s’affichent sur la toile

Google a peut-être teasé sa nouvelle enceinte connectée Nest en juillet dernier, mais une nouvelle fuite nous donne une bien meilleure idée de ce à quoi ressemblera ce modèle aux formes inhabituelles. Et, cette fuite nous donne également un aperçu du nouveau Google Chromecast qui sera lancé à ses côtés.

Plutôt que d’être positionné à plat, comme l’actuel Nest Mini, le remplaçant du Google Home original — qui pourrait être lancé sous le nom de Google Nest Audio – est à la verticale. Cependant, alors que le Google Home était à moitié recouvert de tissu et à moitié de plastique dur, et de section circulaire, ce nouveau modèle ressemble davantage à une brique enveloppée de tissu.

Cependant, il s’agit d’une brique aux bords incurvés, comme le confirment les images officielles de WinFuture qui ont fait l’objet d’une fuite. Sur la face avant, quatre diodes lumineuses se cachent derrière le tissu, qui devraient s’allumer et s’animer pendant que Google Assistant écoute les commandes et traite chaque demande. À l’arrière, on trouvera le cordon d’alimentation et un interrupteur physique pour couper les microphones.

Deux finitions sont présentées, Charcoal étant un gris foncé, tandis que Chalk est une finition plus claire, blanc cassé. Chacune d’entre elles a un câble d’alimentation blanc. Malgré les rumeurs antérieures, il ne devrait pas y avoir d’option d’alimentation par batterie, le nouveau modèle devant être branché pour fonctionner, tout comme l’ancien Google Home.

Quant aux spécifications techniques, elles sont encore à venir. Nous attendons de connaître tous les détails lors de l’événement matériel de Google, récemment confirmé, qui aura lieu le 14 septembre. Les nouveaux smartphones Pixel — le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 — seront également dévoilés, ainsi qu’un nouveau Chromecast.

Google Chromecast 2020

Des images de cet appareil ont également vu le jour aujourd’hui, grâce à WinFuture. Comme avant, vous pouvez vous attendre à une forme de palet pour le Chromecast lui-même, qui se branche sur un port HDMI à l’arrière de votre téléviseur. L’alimentation du gadget est assurée par un câble USB.

Bien sûr, ce qui va davantage vous intriguer c’est la télécommande. Sa forme rappelle celle de la télécommande utilisée par Google pour son casque Daydream VR, avec un pavé de navigation en haut, des boutons pour le retour, l’accueil et la mise en sourdine, et des raccourcis pour Google Assistant, YouTube et Netflix. Il y a aussi un bouton d’alimentation — qui, espérons-le, peut contrôler la télévision à laquelle le nouveau Chromecast est connecté, en utilisant des commandes HDMI-CEC — et un bouton de raccourci ; les commandes de volume sont sur le côté.

Le nouveau Chromecast fonctionnerait sous Android TV, mais le système d’exploitation serait rebaptisé Google TV à l’occasion de la sortie du nouvel appareil. Le nouveau Chromecast coûterait également 49,99 dollars.