Google Drive va automatiquement supprimer la corbeille après 30 jours

Vivre à l’ère du numérique rend presque trop facile l’accumulation de fouillis sous forme de fichiers, d’autant plus que ces fichiers peuvent être très petits. C’est vrai pour les fichiers que vous conservez localement sur votre ordinateur portable ou votre smartphone, mais le stockage dans le cloud a toujours un coût, même s’il est offert gratuitement. Pour éviter que vous ne manquiez d’espace simplement à cause des fichiers obsolètes que vous avez accumulés au fil des mois, Google Drive mettra bientôt en place une politique qui supprimera automatiquement les fichiers de sa corbeille.

Actuellement, Google Drive conserve tous vos éléments supprimés dans la corbeille, à moins que vous ne la vidiez. Cependant, la société va changer ce comportement le mois prochain. À partir du 13 octobre, Google Drive supprimera automatiquement les éléments de la corbeille après 30 jours.

Cela ne signifie pas pour autant que les éléments existants seront supprimés le 13 octobre. Le décompte des 30 jours commence le 13 octobre et les fichiers resteront dans la corbeille jusqu’à ce qu’ils atteignent ce délai.

« Ce changement correspond aux politiques d’autres produits et services G Suite, comme Gmail. Cela permettra de garantir un comportement cohérent et prévisible pour les utilisateurs de tous les produits G Suite, et de s’assurer que les éléments que les utilisateurs mettent à la poubelle sont effectivement supprimés comme prévu », explique Google.

Si vous êtes un administrateur, Google souligne que vous pouvez toujours restaurer des éléments de la corbeille d’un utilisateur pendant 25 jours pour les utilisateurs actifs.

Quelques notes officielles

Consultez les notes de modification des règles officielles de Google ci-dessous :

Les administrateurs peuvent toujours restaurer des éléments supprimés de la corbeille d’un utilisateur pendant 25 jours maximum pour les utilisateurs actifs.

Les règles de conservation définies par les administrateurs dans Google Vault ne sont pas affectées par ce changement, sauf si elles deviennent obsolètes, car elles sont désormais redondantes.

Ces modifications concernent les éléments qui sont mis à la corbeille à partir de n’importe quel appareil et de n’importe quelle plateforme.

Les fichiers supprimés depuis le flux de fichiers Drive seront purgés de la corbeille du système après 30 jours. Il n’y a pas d’impact sur le comportement de sauvegarde et de synchronisation.

Les fichiers dans la corbeille des lecteurs partagés sont déjà automatiquement supprimés après 30 jours.

Les éléments contenus dans la corbeille continueront à consommer les quotas.

Google enverra des notifications dans l’application pour informer les utilisateurs de ce changement. La bannière apparaîtra dans Drive à partir d’aujourd’hui et Google commencera à l’afficher dans d’autres produits G Suite comme Google Docs et Google Forms à partir du 29 septembre.