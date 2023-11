Google Drive permet de mieux scanner les documents

Il peut être fastidieux de conserver des papiers, des documents, des factures et des reçus. Le scanner de Google Drive est un outil étonnamment utile pour conserver des copies numériques de ces documents, et Google déploie actuellement quelques nouvelles fonctionnalités et modifications.

Le scanner de Google Drive bénéficie d’un certain nombre d’améliorations dans le cadre d’une mise à jour qui est actuellement diffusée aux utilisateurs.

Parmi ces améliorations, on trouve la capture automatique, qui prend automatiquement une photo du document que vous numérisez.

La seule chose à faire est de positionner l’appareil photo de votre smartphone et de le maintenir stable pour obtenir une bonne numérisation, sans flou. Le viseur de l’appareil photo vous aidera également à positionner correctement le document pour une numérisation de qualité. Si vous préférez ne pas le faire, vous pouvez également ne pas prendre de photo avec l’application, mais simplement importer une photo de votre pellicule d’appareils photo et la faire numériser avec la fonction.

En outre, la fonction est désormais plus facile d’accès, avec un bouton dédié au scanner, que vous pouvez actionner depuis n’importe quel endroit de l’application. Ce bouton était auparavant un peu caché, mais désormais, il vous suffit de lancer l’application et d’appuyer sur le bouton pour prendre une photo.

Une fonctionnalité très utile

L’application Google Drive avait précédemment introduit une fonctionnalité qui interprétait le document que vous veniez de numériser et lui attribuait automatiquement un nom de fichier grâce à l’apprentissage automatique. Ainsi, vous n’auriez plus de problèmes avec des noms de fichiers bizarres lorsque vous essayez de retrouver d’anciens documents. Cette dernière fonctionnalité, qui n’était jusqu’à présent disponible que sur les smartphones Android, est désormais étendue aux utilisateurs d’iOS afin que tout le monde puisse en profiter.

Ces fonctionnalités sont désormais disponibles sur Android, et sur iPhone et iPad, les changements devraient être déployés au cours des prochains jours. Contrairement à la nouvelle fonction de présentation vidéo de Google Slides, Google précise que les nouvelles fonctionnalités du scanner sont disponibles pour les comptes Google personnels (avec les adresses Gmail) et pour tous les comptes professionnels et éducatifs sous Google Workspace, afin que tout le monde puisse tester la nouvelle fonctionnalité.