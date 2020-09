La Mobvoi TicWatch GTX est une montre connectée peu onéreuse

Mobvoi a lancé une nouvelle smartwatch peu coûteuse destinée aux consommateurs qui veulent suivre leur sommeil et leur activité, mais qui ne souhaitent pas payer les frais d’un produit plus cher comme une Apple Watch. La nouvelle TicWatch GTX a été mise en vente aujourd’hui, et offre plusieurs caractéristiques remarquables à un prix inférieur à 60 euros.

La Mobvoi TicWatch GTX ressemble à une smartwatch haut de gamme, bien que son prix de 60 euros la rende moins chère que de nombreuses montres et trackers sur le marché. Le modèle est doté d’un écran TFT de 1,28 pouce avec une résolution de 240 x 240 pixels, ainsi que d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un accéléromètre, de la technologie Bluetooth 5.0 et d’une batterie d’une capacité de 200 mAh.

La montre met environ 2 heures à se charger, puis offre jusqu’à 7 jours d’utilisation en mode « standard » ou 10 jours d’utilisation en mode d’économie d’énergie, selon Mobvoi. En outre, la TicWatch GTX se caractérise par sa construction, sa classification IP68 pour la natation et sa fonction de réveil.

La montre s’adresse aux consommateurs qui souhaitent plus qu’un simple suivi des activités de base en offrant également 14 modes d’exercice intégrés comme le yoga, le cyclisme et la course en plein air.

L’application TicExercise incluse est conçue pour suivre et enregistrer les séances d’entraînement, auxquelles on peut accéder ultérieurement sur son smartphone. De même, la montre enregistre les données relatives à la fréquence cardiaque, y compris un historique sur 7 jours et une fréquence cardiaque au repos basée sur un algorithme.

Un prix très abordable

Enfin, les utilisateurs peuvent également personnaliser le cadran de la montre en utilisant leurs propres photos situées sur la pellicule de la caméra sur leur smartphone.

La Mobvoi TicWatch GTX est disponible dès maintenant au prix de 59,99 euros.