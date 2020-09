La production de la PS5 a été réduite de 4 millions en raison de problèmes de production de puces

Selon Bloomberg, Sony a rencontré des problèmes de chaîne d’approvisionnement avec la prochaine PlayStation 5. Le géant japonais de l’électronique aurait réduit ses estimations de production de 4 millions en raison de problèmes de fabrication du système sur puce de sa prochaine console de jeu.

Sony devait auparavant produire environ 15 millions d’unités de la PlayStation 5 pour cette année fiscale, mais ce chiffre a maintenant été ramené à 11 millions. Des personnes connaissant bien le sujet ont déclaré à Bloomberg que les rendements de production, un système métrique utilisé par les fabricants pour déterminer combien d’unités produites sont prêtes à être expédiées par rapport au nombre d’unités défectueuses, pour le processeur remanié de la PS5, sont aussi bas que 50 %, un résultat relativement inférieur à la moyenne. Si ce chiffre s’améliore, il n’a pas encore atteint un niveau stable.

Soit dit en passant, Sony avait augmenté la production de la PS5 d’environ 50 % au début de l’année en prévision de la demande pendant les fêtes de fin d’année et de l’augmentation des jeux, car de plus en plus de gens recherchent de nouvelles possibilités de divertissement en cette période confuse.

L’analyste de Niko Partners, Daniel Ahmad, a déclaré, dans un tweet, que même si des problèmes de production comme celui-ci sont assez normaux, surtout au début du lancement d’une console, cela « semble plus grave que prévu ».

Il faut également noter que ce problème de chaîne d’approvisionnement n’affectera probablement pas les ventes de PS5 dans les premiers mois. Ses effets seront plus importants plus tard en 2021, en fonction de la demande et de la capacité de Sony à augmenter ses rendements de production à temps.

Une puissante console

Dans une rumeur antérieure, Ahmad a affirmé que Sony expédierait le stock de PS5 aux États-Unis par avion plutôt que par bateau, une décision plus onéreuse pour accélérer les expéditions et répondre à la demande de détail. Sony organise un événement virtuel demain, le 16 septembre, au cours duquel elle devrait annoncer le prix et la date de sortie de la PlayStation 5. La société a commencé à accepter des précommandes pour la nouvelle console de jeu à la fin du mois dernier.

La PlayStation 5 de Sony offre une puissance de jeu 8K et 4K à 120 Hz grâce à un nouveau CPU AMD Zen 2 à 8 cœurs, un GPU personnalisé basé sur AMD RDNA 2, et 825 Go de stockage SSD — qui ensemble peuvent produire 10,28 téraflops de puissance, soit près du double de celle de sa prédécesseure, la PS4 Pro, à 4,2 téraflops.