LG tease un écran coulissant extensible pour son prochain smartphone « Explorer »

Peut-être que cela contribuera à stimuler les ventes de smartphones ou peut-être que cela rendra simplement la marque LG plus mémorable sur le marché des smartphones. Quoi qu’il en soit, il semble que LG s’apprête à s’imposer comme l’audacieux penseur du marché du mobile, du moins en ce qui concerne sa nouvelle gamme de smartphones du « Project Explorer ».

Avec le LG Wing fraîchement annoncé et son écran pivotant qui vient juste d’être révélé, la société a déjà donné des indices sur sa prochaine expérience, probablement plus excentrique, en matière de smartphones.

Le LG Wing était déjà une curiosité, avec un écran et demi qui pivote indépendamment l’un de l’autre. Même si LG présente les avantages pratiques d’un tel design, il est tout simplement trop étrange de se faire à l’idée de ce concept. Son prix de 2 000 dollars n’aide pas non plus à le rendre moins surréaliste.

Et puis vient le teaser de LG dans les dernières secondes de sa présentation virtuelle, tel que repéré par CNET. Il montre ce qui est sans aucun doute un smartphone dont le bas glisse vers l’extérieur, révélant un panneau à l’intérieur du corps du téléphone.

Ce panneau est apparemment un écran et la dernière partie de l’animation laisse entendre que, lorsqu’il sera complètement déployé, les deux écrans ne feront plus qu’un.

Un teaser pour le moment

S’il s’agissait d’un autre fabricant de smartphones, dont Samsung, l’idée serait probablement vue comme un concept fou. Pour le meilleur ou pour le pire, LG a fait ses preuves en matière d’innovation, du LG G5 modulaire aux boîtiers à double écran, en passant par le LG Wing. La société a également joué avec différentes applications d’écran flexible, qu’elles soient pliables ou enroulables.

La question, comme toujours, sera de savoir si une telle innovation a un sens pratique ou non. Et, reste la question du prix. On ne sait pas exactement quand LG prévoit de proposer davantage d’informations sur son smartphone coulissant, mais il est clair qu’entre le Wing et ce dernier teaser, la société commence tout juste à essayer de nouveaux designs de smartphones intéressants.