Samsung va modifier sa gamme de smartphones, les Galaxy S et Note ne seront plus les fleurons

Actuellement, la gamme de smartphones phares de Samsung comprend les modèles pliables, le Galaxy S, et la gamme Galaxy Note, mais il s’avère que l’entreprise sud-coréenne envisage une série de changements qui simplifieraient son portefeuille de produits.

Le changement le plus évident serait que le Galaxy S et le Galaxy Note ne seraient plus positionnés comme des fleurons, car ce nom ne serait donné qu’aux smartphones pliables de la gamme de la société.

L’information provient de Ice Universe, qui explique que Samsung est prête à tout miser sur les smartphones pliables.

« Samsung a déplacé son attention sur les smartphones pliables. Si vous pensez que la gamme Galaxy S21 n’est pas assez puissante, ne soyez pas surpris », a-t-il déclaré au cours du week-end.

Et d’après ce que l’on voit, Samsung veut que les séries Z deviennent les véritables fleurons de sa gamme, même si pour l’instant, il n’est pas certain que cela implique de ne plus équiper les séries Galaxy S et Note avec des composants de dernière génération, notamment les dernières puces développées par Samsung elle-même et Qualcomm.

You will find that the A series of high-end models have disappeared, and Note20 looks like the A series. There are signs that Samsung can weaken the S/N series and regard the Z series as the true flagship.

—Ice universe (@UniverseIce) September 12, 2020