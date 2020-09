La présentation des jeux PlayStation 5 annoncée pour le 16 septembre

Maintenant que Microsoft a annoncé le prix de ses consoles de nouvelle génération et le moment exact où elles seront disponibles en précommande, tous les yeux sont rivés sur la concurrence. Sony est restée muette sur le prix de la PlayStation 5, mais nous pourrions avoir quelques informations dans un proche avenir.

Poussé par l’annonce faite par Microsoft la semaine dernière, Sony se prépare à un nouvel événement. Selon la firme, elle partagera des informations sur les titres des Worldwide Studios de Sony et des développeurs partenaires. « Notre prochaine vitrine numérique durera environ 40 minutes et présentera des mises à jour sur les derniers titres des studios mondiaux et de nos partenaires de développement de classe mondiale », a déclaré Sony dans l’article de blog annonçant l’événement.

Toutefois, il ne sera pas surprenant que la société dévoile également des informations clés sur la PlayStation 5. Cela comprend, espérons-le, le prix et la date de lancement des consoles, ainsi qu’un calendrier de précommande approprié.

Les gens veulent savoir à quoi s’attendre le plus tôt possible afin de pouvoir prévoir leur budget pour la sortie de la Xbox Series X/S et de la PlayStation 5. C’est au moins ce que Microsoft et PlayStation peuvent faire pour les joueurs qui préfèrent les consoles aux PC ou simplement ceux qui souhaitent posséder toutes les plateformes de jeu.

Bien sûr, c’est déjà une vieille rumeur. Cependant, nous avons déjà vu Sony parler de sa PS5 en présentant les jeux attendus pour la console. Cela a été suivi par une révélation du design de la PlayStation 5. De plus, 40 minutes semblent un peu trop pour se contenter de donner des mises à jour sur les titres à venir pour la PS5. Espérons que Sony inclura une annonce de prix surprise à la fin du flux.

Rendez-vous demain

L’événement est prévu pour le 16 septembre à 22 heures, heure française. Vous pourrez regarder le flux sur Twitch ou YouTube si vous êtes intéressé. Vous pouvez également garder un œil sur le BlogNT, car je ne manquerais pas de relayer toutes les informations.

Nous espérons que le prix de la PlayStation 5 ne sera pas plus élevé que celui annoncé par Microsoft pour la Xbox Series. Au cas où vous auriez manqué l’annonce, Microsoft a révélé que la Xbox Series X sera vendue au prix de 500 euros, tandis que la Series S, moins puissante, sera disponible à l’achat pour 300 euros.