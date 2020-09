OPPO dévoile officiellement ColorOS 11 : voici toutes les nouveautés

Vous vous demandez pourquoi OPPO a lancé ColorOS 11 au lieu de ColorOS 8 ? Eh bien, la société a décidé de sauter quelques chiffres et de passer directement à ColorOS 11 pour s’aligner davantage sur la dernière version d’Android, c’est-à-dire Android 11. OPPO travaille également en étroite collaboration avec Google pour améliorer l’habillage de sa surcouche et le calendrier de déploiement.

Le déploiement de la mise à jour ColorOS 11 couvrira plus de 28 modèles de smartphones, dont les séries Find, Reno, F, K et A.

ColorOS 11 : nouveautés

OPPO a fait un bond significatif sur le front du design au début de l’année dernière, avec le lancement de la surcouche ColorOS 7. L’entreprise s’appuie sur ce modèle et se rapproche de la commercialisation d’Android avec ColorOS 11. La plupart des éléments de l’interface utilisateur restent exactement les mêmes pour la surcouche de cette année, avec des améliorations majeures dans les vitesses d’animation et la personnalisation. ColorOS 11 simplifie la personnalisation de l’écran d’accueil et des icônes tout en vous donnant la possibilité de choisir « parmi 10 couleurs dans 5 thèmes différents » sur votre appareil OPPO.

Vous verrez également des modifications mineures de l’interface utilisateur dans toute l’expérience ColorOS 11, en particulier le tiroir d’application et la teinte de notification. Cette année, la surcouche introduit UI First 2.0, qui réduit le décalage et améliore le taux de réponse de 32 %, explique OPPO.

C’est l’une des plus grandes améliorations pour les amateurs de mode sombre. ColorOS 11 vous permettra de choisir parmi trois différentes nuances du mode sombre : amélioré (noir pur), moyen et confortable (gris clair). Cela vous permettra de vous débarrasser de la fatigue qui s’installe lorsque vous passez d’un thème purement sombre à un autre plus clair. Vous pouvez maintenant essayer quelque chose entre les deux, ce qui est très apprécié.

Always-on Display personnalisable

OPPO propose déjà une myriade d’options de styles pour le mode Always-on Display. Mais, avec la mise à jour ColorOS 11, vous pourrez désormais concevoir vos propres modèles Always-on Display à partir de zéro. La surcouche vous présente une toile noire et vous pouvez dessiner votre propre modèle Always-on Display.

Il en va de même pour la personnalisation du fond d’écran dans ColorOS 11. Vous pouvez maintenant télécharger une image, que le logiciel analysera pour les couleurs et les styles, pour ensuite présenter une collection de fonds d’écran générés à l’aide de cette même image. Cette fonction est accessible depuis l’option « Créer un fond d’écran » dans l’application Photos de ColorOS 11.

FlexDrop

Avec FlexDrop, OPPO a implémenté une fonctionnalité analogue à la fenêtre flottante de MIUI 12 dans ColorOS 11. Elle vous permet d’ouvrir une application dans une petite fenêtre visible par rapport aux autres applications, ce qui vous permet d’effectuer plusieurs tâches à la fois de manière plus efficace. Il s’agit d’une fenêtre globale « image dans l’image », qui est activée par défaut et qui permet de passer d’une application à l’autre en douceur. La fonction FlexDrop prend également en charge un mode de mini-fenêtre, ce qui en fait une fenêtre flottante clonée de part en part.

Game Space

La fonction « Game Space » de ColorOS 7 a également été améliorée grâce à cette itération. L’ajout le plus important devra être le mode immersif, qui non seulement bloque les alarmes, les appels entrants, les messages et toutes les autres notifications push. Les réglages rapides, la désactivation automatique de l’écran, les gestes de navigation et tout ce qui pourrait perturber votre expérience de jeu seront bloqués lorsque le mode immersif sera activé.

Relax

OPPO Relax a été dévoilé l’année dernière pour offrir des sons apaisants qui peuvent aider les utilisateurs à se détendre et à surmonter le stress ou l’anxiété. La surcouche ColorOS 11 apporte une expérience Relax 2.0 actualisée qui permet aux utilisateurs de créer leur propre bruit blanc. Vous pouvez choisir parmi une sélection de sons ambiants, comme la plage, la pluie, et bien d’autres encore. La société a même ajouté une section « Sounds of the Cities » pour aider les utilisateurs à découvrir et à se reconnecter avec les sons qui vous entourent.

Traduction à trois doigts

Les utilisateurs de ColorOS 7 seraient déjà familiarisés avec le geste à trois doigts qui permet de faire une capture d’écran partielle. C’est une fonctionnalité très pratique qui a aujourd’hui été intégrée à Google Traduction (par Google Lens) pour permettre aux utilisateurs de traduire du texte à la volée. Il vous suffit désormais de faire une capture d’écran partielle et de cliquer sur le bouton « Traduire » pour voir le texte dans une langue qui vous convient. Cette fonction est également accessible à partir de la barre latérale intelligente et fiable.

De plus, ColorOS 11 apporte certaines des améliorations clés introduites dans Android 11. Il s’agit des nouvelles protections de la vie privée mises en place, notamment la permission unique, la réinitialisation automatique et le stockage limité pour les applications. Vous trouverez également la fonction « Partage à proximité » pour faciliter l’échange de fichiers entre les appareils Android, la prise en charge des bulles pour les conversations et les commandes des appareils connectés accessibles depuis le menu d’alimentation.

Alors oui, ColorOS 11 est un raffinement par rapport à sa précédente surcouche ColorOS 7. Elle n’apporte peut-être pas une foule de changements à l’interface utilisateur, mais les mises à jour susmentionnées sont significatives et seront déployées sur plus de 28 smartphones OPPO dans les mois à venir.

Quelle fonctionnalité de ColorOS 11 vous intéresse le plus ?