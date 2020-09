Selon un récent tweet de l’une des personnes qui nous informent de nombreuses nouveautés sur des services, l’entreprise suédoise de streaming de musique, Spotify, a mentionné une nouvelle « page d’accueil en mode voiture » et en a donné les éléments. Celle-ci comprend des grilles plus larges des icônes de listes de lecture recommandées et une bannière incitant les utilisateurs à utiliser Spotify avec Google Assistant.

En plus de cette nouvelle interface utilisateur, Spotify travaille également sur une nouvelle interface pour son lecteur multimédia en « mode voiture ». Ce nouveau lecteur comprend plus d’options que le lecteur de la génération actuelle. Par exemple, contrairement au lecteur actuel, le nouveau lecteur comprend un bouton de lecture aléatoire.

Outre les fonctionnalités ci-dessus, Wong en a trouvé quelques autres qui feront bientôt leur apparition sur la plateforme. L’une de ces fonctionnalités permettra aux utilisateurs de Spotify gratuit de lire de la musique en continu complètement hors ligne pendant 30 minutes chaque jour.

Selon les rapports, il y avait une capture d’écran montrant la fonction indiquant : « Écoutez sans Internet pendant 30 minutes chaque jour. Aucune donnée mobile ou Wi-Fi n’est nécessaire ».

Spotify is working on a new player UI for Car Mode pic.twitter.com/8Fy4bvud8J — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020

Un bouton like plus interactif

Une dernière chose que Wong a révélée est un nouveau bouton « Like » pour le lecteur Spotify. Selon la rétro-ingénierie, la société pourrait bientôt ajouter une nouvelle animation amusante au bouton « like » du lecteur pour le rendre plus interactif.

Voilà donc les fonctionnalités que Spotify pourrait apporter à sa plateforme pour concurrencer ses concurrents et essayer de convaincre les utilisateurs gratuits de passer à l’abonnement premium.