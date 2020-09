Google annonce une mise à jour majeure de son système d’exploitation Wear OS

Google a annoncé une mise à jour majeure du système d’exploitation Wear OS en début d’année, et la société affirme maintenant que la nouvelle version est enfin disponible pour les utilisateurs.

Il faut savoir que cette mise à jour n’est pour l’instant disponible que sur les appareils Suunto 7, mais Google affirme qu’elle sera disponible par d’autres fabricants dans les mois à venir. Il va sans dire que le déploiement prendra un certain temps, et le géant de la recherche affirme que la seule façon d’obtenir plus de détails sur le calendrier est de contacter l’entreprise qui a construit votre appareil.

Alors, qu’est-ce que cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation Wear apporte de nouveau ?

Google souligne les améliorations de performance, car la société affirme que Wear OS est maintenant capable de démarrer beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

« Avec la nouvelle mise à jour, votre smartwatch Wear OS suivra encore mieux le rythme rapide de votre vie. Nous avons amélioré Wear OS de fond en comble, en accélérant de 20 % le lancement de l’application et le temps de démarrage. Vous verrez des changements dans les commandes de l’appareil, ce qui rendra encore plus facile la gestion des différents modes de surveillance et d’entraînement », explique l’entreprise.

Amélioration de l’autonomie

Ensuite, le processus d’appairage a été considérablement amélioré, de sorte que lors de la mise en place d’un nouveau dispositif Wear OS, tout devrait également se faire beaucoup plus rapidement. Cela signifie que vous pourrez commencer à utiliser votre smartwatch un peu plus rapidement. Et puis, il y a les améliorations de la batterie, et les propriétaires d’appareils Wear OS savent certainement à quel point c’est important. L’un des principaux inconvénients des montres connectées Wear OS est qu’elles ont toujours eu des problèmes d’autonomie, et Google affirme que ce problème est maintenant résolu.

« Vous voulez que votre montre connectée s’adapte au rythme de votre mode de vie. Avec Wear OS, vous pouvez désormais en faire plus tout au long de la journée et profiter d’une plus longue autonomie de votre smartwatch », déclare la société sans fournir d’autres précisions.

En fin de compte, il s’agit clairement d’une mise à jour bienvenue pour Wear OS, et maintenant la seule chose qui reste à faire est que les fabricants la rendent disponible sur tous leurs appareils.