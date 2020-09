Les nouvelles directives de l’App Store pourraient amener le streaming de jeux sur iOS

Au cours de l’année dernière, Google, Microsoft, NVIDIA et Facebook ont tous lancé des services de streaming de jeux qui promettent de vous permettre de jouer à des jeux de la qualité d’une console sur des appareils connectés à Internet tels que des smartphones, des tablettes, des ordinateurs à faible consommation d’énergie ou des Smart TV.

Et jusqu’à présent, Apple a refusé de vous laisser utiliser l’un de ces services sur un iPhone ou un iPad.

En fin de semaine dernière, Apple a mis à jour les directives de son App Store afin d’ouvrir la porte à des services de streaming de jeux comme Stadia, Xbox Cloud Gaming ou GeForce Now. Mais, les développeurs devront faire des pieds et des mains pour accéder à l’App Store. Si les nouvelles directives d’Apple pour l’App Store peuvent être consultées dans leur intégralité sur le site des développeurs de la société, comme elles s’étendent sur des pages et des pages de texte, il est probablement plus facile de consulter le journal des modifications de cette mise à jour qu’Apple a publié ailleurs.

Voici le marché : les développeurs peuvent proposer des services de streaming de jeux sur l’App Store. Mais chaque jeu devra avoir sa propre page sur l’App Store. Autrement dit, chaque jeu doit être soumis à Apple pour examen. Chacun doit se conformer aux directives d’Apple et chaque jeu approuvé aura sa propre entrée dans l’App Store.

Apple note que les développeurs peuvent toujours proposer des applications « catalogue ». Ainsi, Google, par exemple, pourrait publier une application Stadia pour iOS, et les utilisateurs pourraient parcourir à froid une liste des jeux disponibles en utilisant cette application. Mais Google et/ou les éditeurs de jeux devront soumettre chacun des plus de 100 jeux disponibles pour la plateforme à Apple pour examen.

Honnêtement, je ne suis pas sûr que les plateformes de streaming de jeux voudront passer par ce genre d’étape.

Une corvée pour les éditeurs

Il est difficile d’imaginer que Microsoft, Google ou Facebook choisissent de proposer leurs services sur iOS, même après la mise à jour de ces directives. Bien que Stadia ait une vitrine traditionnelle qui ne verrait pas beaucoup d’inconvénients au changement, il semble que ce soit un énorme effort de publier des annonces pour chaque jeu qu’elle vend. Si l’on considère que les jeux entrent et sortent de la bibliothèque Game Pass chaque mois, maintenir les listes de l’App Store pour chaque jeu sur le service devient encore plus une corvée pour Microsoft.

Pourtant, des services comme Game Pass et Stadia ont maintenant un moyen d’accéder à l’App Store, mais la question est maintenant de savoir si Google, Facebook et Microsoft penseront que le fait d’obtenir leurs services de streaming sur iOS vaudra la peine de se conformer aux directives d’Apple. Apple a en effet ouvert les vannes sur l’App Store à ces entreprises, mais elle l’a fait de manière très compliquée, apparemment pour s’assurer qu’il a un contrôle granulaire sur ce qui est offert sur iOS, pour le meilleur ou pour le pire.