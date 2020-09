Si le Surface Duo se brise, il est pratiquement mort, selon le démontage

Microsoft a récemment commencé à livrer l’appareil à double écran sous Android, le Surface Duo, et il va sans dire que beaucoup se sont empressés d’en acheter un pour voir ce que représente le retour du géant du logiciel sur le marché du mobile. Avec un prix de départ de 1 399 dollars, le Surface Duo n’est pas vraiment abordable, et beaucoup de gens se sont demandé à quel point il est facile à réparer étant donné son coût.

Il s’avère que c’est assez complexe, car les gens d’iFixit ont effectué leur traditionnel démontage pour voir s’il est difficile de remplacer un composant cassé du Surface Duo. Les appareils pliables comme le Surface Duo ont généralement reçu des scores de réparabilité assez mauvais de la part de iFixit, alors le Surface Duo peut-il être l’appareil qui change les choses ? Malheureusement, la réponse à cette question est « non ».

En fait, le Surface Duo semble être un appareil très difficile à réparer, surtout lorsqu’il s’agit de réparations courantes comme le remplacement de la batterie ou le port de charge. Tout d’abord, le Surface Duo a reçu une note de réparabilité de seulement 2 sur 10, 10 étant la note la plus facile à réparer. En d’autres termes, le Surface Duo n’est pas impossible à réparer, mais il est assez proche du néant.

La bonne nouvelle, c’est que le remplacement des écrans et des vitres arrière est un jeu d’enfant, et je tire mon chapeau à Microsoft pour avoir rendu cela possible. Un écran brisé est très souvent le plus gros problème des smartphones de nos jours, donc l’installation de nouveaux écrans sur le Surface Duo peut se faire sans avoir à retirer d’autres composants.

Beaucoup de colle

En revanche, on ne peut pas en dire autant du reste des parties. Les batteries sont collées et en installer de nouvelles revient à démonter la plupart des composants, tandis que le port USB-C est soudé directement sur la carte mère. Comme peut le faire Apple, Microsoft a utilisé une conception de vis à trois points qui n’est pas du tout courante, de sorte que des outils spéciaux seraient nécessaires pour retirer les composants clés. Et bien sûr, le géant du logiciel basé à Redmond a utilisé une grande quantité de colle partout.

Une fois que tout le matériel a été retiré de l’appareil, on peut regarder de plus près la charnière. iFixit affirme que c’est un design « assez simple » qui ressemble à la charnière que nous verrions sur un ordinateur portable à 360 degrés, mais qu’il est clair que Microsoft a passé beaucoup de temps à la perfectionner. Au final, iFixit affirme que le Surface Duo est « d’une simplicité raffinée » et même une « idée audacieuse et impressionnante », mais cela ne signifie pas qu’il sera facile à réparer.

En fin de compte, il faut espérer que le Surface Duo n’aura pas besoin de réparations, car il y a des chances qu’un remplacement complet soit la bonne solution plutôt que des réparations matérielles. N’oubliez pas de consulter le démontage complet du Surface Duo de iFixit, car comme tout ce que fait ce site Web, il vaut la peine d’être lu.