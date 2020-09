Une OnePlus Watch avec un écran circulaire attendue avec le OnePlus 8T

La OnePlus Watch a récemment fait son apparition sur le site Web de certification de l’Indonésie, suscitant des rumeurs selon lesquelles OnePlus s’apprête à élargir son portefeuille de produits avec le lancement de sa toute première smartwatch. Aujourd’hui, l’une des personnes les plus fiables en matière de OnePlus a révélé que la OnePlus Watch sera bientôt disponible.

L’information a été partagée par Max J. sur Twitter. Le tweet contient une image avec le texte « WOTCH » et un cadran générique sur le dessus. Il l’a intentionnellement mal orthographié, mais il n’est pas trop difficile d’en comprendre le sens caché. La OnePlus Watch existe et elle sera dotée d’un écran circulaire. Max a même précisé la même chose dans un autre tweet, que vous pouvez voir ci-joint.

L’informateur n’a rien révélé d’autre sur la prochaine smartwatch de l’entreprise. Cependant, nous savons que la OnePlus Watch ne sera pas un clone d’Apple Watch. Elle ne disposera donc pas d’un design carré. Ce changement serait un retour aux croquis originaux de la OnePlus Watch publiés par Carl Pei sur Twitter en 2016. L’entreprise avait un produit prêt à l’emploi, mais a mis au rebut celle-ci en raison des conditions « cruelles du marché » de l’époque.

OnePlus pourrait plutôt emprunter ou partager le même design que la Vivo Watch, qui a récemment fait l’objet d’une fuite et dont le lancement est prévu pour la fin du mois.

Elle a un cadran circulaire et sera disponible en deux tailles — 42 mm et 46 mm. Vous pouvez jeter un coup d’œil à son design dans l’image ci-dessus.

Many dont seem to understand it so I clarify it. The Watch is circular.

WOTCH https://t.co/HkevfvMfgT

—Max J. (@MaxJmb) September 10, 2020