Les dates de sortie de l’iPhone 12 pourraient être échelonnées

Apple va lancer quatre nouveaux iPhone OLED de 5,4, 6,1 et 6,7 pouces avant la fin de l’année. Selon les rumeurs, l’iPhone de 6,7 pouces et un modèle de 6,1 pouces seront des appareils haut de gamme avec des appareils photo à triple objectif, tandis que l’appareil de 5,4 pouces et l’autre modèle de 6,1 pouces seront des iPhone plus abordables avec des caméras à double objectif.

Cette année, en raison de retards de développement et de production, la sortie de l’iPhone 12 pourrait être échelonnée, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement ayant conduit à une situation de date de sortie à deux niveaux pour Apple — bien que nous ayons encore des rumeurs contradictoires sur l’ordre de sortie des appareils. La nouvelle vient de rumeurs de la chaîne d’approvisionnement qui affirment que les délais de livraison des circuits imprimés de type substrat pour chaque nouveau modèle d’iPhone sont très courts. Les rumeurs persistent au sujet de l’iPhone en quatre modèles, avec trois tailles d’écran différentes.

Selon Digitimes, les deux étapes de la sortie de l’iPhone 12 commenceront par les modèles standard et Pro, puis passeront aux modèles à petit écran et aux modèles à grand écran. Cela signifie que nous verrons l’iPhone 12 (avec un écran de 6,1 pouces) et l’iPhone 12 Pro (également avec un écran de 6,1 pouces) dans la première vague, suivis par l’iPhone 12 de 5,4 pouces et l’iPhone 12 Pro de 6,7 pouces à une deuxième date de sortie.

On s’attend toujours à ce que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sortent en 2020. Normalement, nous devrions assister à une sortie début septembre, puis à une sortie fin septembre ou début octobre. En 2019, l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro ont été dévoilés le 10 septembre 2020.

Vous trouverez ci-dessus les tailles généralement attendues des quatre modèles d’iPhone 12 que nous verrons probablement dévoilés à un moment donné ce mois-ci. Il sera intéressant de voir comment Apple gère l’approche à deux niveaux, les deux modèles du milieu ayant pratiquement la même taille d’écran, en différenciant les deux avec des puissances caméras et des capteurs.

Une annonce aujourd’hui

Ce ne sera pas un rafraîchissement complet de la série, mais cela devrait constituer un important apport de fonctionnalités après le lancement de la gamme 2019 avec l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro.

Quel que soit l’ordre dans lequel Apple lancera sa gamme d’iPhone 12, une annonce officielle concernant ces appareils pourrait être faite dans quelques heures. Prosser pense qu’un communiqué de presse sur l’iPad et l’Apple Watch Series 6 devrait être publié dès ce mardi, mais le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, pense qu’il s’agira probablement de l’annonce d’un événement virtuel iPhone/Apple Watch en septembre.