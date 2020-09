L’emballage de la GoPro HERO 9 Black laisse présager de bonnes nouvelles

Le monde se stabilise lentement à une cadence plus normale, certains disent « normalité », et certains reprennent leurs anciennes activités de plein air tandis que d’autres choisissent de rester à l’intérieur et d’en adopter de nouvelles.

Dans de nombreux cas, ces activités impliquent le numérique, qu’il s’agisse de prendre des photos et des selfies ou d’enregistrer ce qui pourrait être des moments uniques dans une vie. GoPro s’est toujours spécialisé dans ce dernier cas, ayant popularisé la petite boîte noire de la caméra d’action. Aujourd’hui, elle prend elle aussi une direction légèrement nouvelle, si l’on en croit cette boîte pour la HERO 9 Black.

Lancer une caméra d’action de nos jours, qui est principalement conçue pour le grand air, semble presque fou, mais les gens sont devenus encore plus expressifs à cette époque, se capturant en vidéo et partageant en ligne. Bien sûr, il y a aussi l’essor de la vidéoconférence, un cas d’utilisation que GoPro a récemment adopté en permettant à ses caméras d’action d’être utilisées comme webcams.

Si vous avez suivi les fuites, vous avez probablement entendu dire que la GoPro HERO 9 Black pourrait aussi avoir un écran couleur à l’avant, mais ce n’est que la partie visible de l’iceberg.

WinFuture a mis la main sur des images marketing officielles pour la prochaine caméra d’action et elle contient déjà une tonne d’indices, à commencer par le capteur de 20 mégapixels qui pourrait permettre l’enregistrement vidéo 5K dans le futur. Il y a également des mises à jour des fonctionnalités du logiciel GoPro, comme HyperSmooth 3.0, pour une stabilité « analogue à celle d’un cardan », et TimeWarp 3.0. Il prendra en charge la diffusion en direct en full HD et pourra même être contrôlé par la voix.

Un lancement très complexe

Une autre amélioration majeure est la batterie, qui est évaluée à 1 720 mAh, contre 1 220 mAh pour la génération précédente. Il y a aussi un nouveau système de double charge qui peut alimenter deux batteries à la fois pour minimiser les temps d’arrêt. GoPro est censé ajouter gratuitement un sac résistant à l’eau, que les utilisateurs devaient auparavant acheter séparément.

Avec de nombreux détails, sans parler des images de marketing, disponibles, GoPro devrait rapidement officialiser la HERO 9 Black. Étant donné sa pratique annuelle, cela peut se faire à tout moment, même dans les prochaines semaines. Elle sera certainement lancée dans un monde très différent de ses prédécesseurs et il sera intéressant de voir comment le marché va réagir face à une caméra d’action plus puissante et plus polyvalente en 2020.