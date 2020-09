L’annonce de demain sur l’iPhone 12 pourrait n’être qu’une préannonce

Si votre iPhone actuel semble être à bout de souffle et que vous vous accrochez pour la sortie de l’iPhone 12, alors préparez-vous à patienter davantage.

Nous sommes déjà en septembre, ce qui signifie traditionnellement deux choses pour le monde de la technologie : l’IFA et les annonces de produits d’Apple. Ces deux événements annuels ont été bouleversés par la pandémie actuelle liée au COVID-19, mais ils se poursuivent tous deux, sous une forme différente. L’IFA 2020 se déroule avec un nombre extrêmement limité de participants en personne, la plupart d’entre eux mettant leurs annonces en ligne. Apple organiserait une annonce virtuelle pour son iPhone 12, mais ce qui sera annoncé la semaine prochaine n’est que la date de cette annonce.

En effet, Jon Prosser a tweeté qu’un communiqué de presse sera fait ce mardi 8 septembre. Bien qu’il ait été largement prévu que l’iPhone 12 puisse être annoncé, Prosser a suggéré que le communiqué de presse concernera plus que l’iPhone 12 ou même l’Apple Watch 6. Un nouvel iPad sera également annoncé, bien qu’il ne précise pas lequel des nombreux modèles dont on parle.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00 am EST—though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.

I’ll tweet early that morning to update you if it changes.

—Jon Prosser (@jon_prosser) September 6, 2020