Qualcomm propose des puces 5G pour les smartphones à très bas prix

Qualcomm rend enfin la 5G accessible dans presque toutes les gammes de prix des smartphones. Outre la nouvelle technologie Adaptive ANC et le Snapdragon 8cx Gen 2, Qualcomm a fait une autre annonce à l’occasion de l’IFA 2020. L’entreprise a déclaré qu’elle apportera la 5G à la série de processeurs pour smartphones Snapdragon 4 l’année prochaine.

La série Snapdragon 4 est spécifiquement destinée aux marchés internationaux, et la nouvelle puce supportera idéalement certains des premiers smartphones 5G accessibles sur ces marchés. Selon Qualcomm, les réseaux 5G sont désormais disponibles dans 35 pays, et ce nombre devrait augmenter au cours des prochaines années.

C’est un événement important, tant pour les smartphones Qualcomm qu’Android. Le fabricant de puces américain a régulièrement augmenté le nombre de plateformes mobiles qu’il fabrique et qui prennent en charge les nouveaux réseaux 5G qui se déploient lentement dans le monde entier.

Jusqu’à présent, Qualcomm disposait de puces dans les Series 7 et 6 qui offraient la 5G en dehors de ses processeurs Snapdragon de la Series 8. L’ajout de la 5G à la gamme de puces Series 4 permettra d’offrir une technologie de réseau plus rapide à toute une gamme de smartphones bon marché, contribuant ainsi à la croissance de l’adoption de la 5G dans le monde.

Cela devrait également aider les smartphones Android bon marché à conserver leur attrait à mesure que la 5G se répandra au cours des prochaines années. Qualcomm prévoit de lancer le premier processeur 5G de la Snapdragon Series 4 en 2021, et s’attend à ce que les fabricants de smartphones commencent à commercialiser des smartphones 5G avec les nouveaux processeurs au cours du premier trimestre.

Démocratiser la 5G

Selon l’entreprise, Xiaomi, OPPO et Motorola sont parmi les sociétés qui concevront des smartphones avec les nouvelles puces. Nous attendons toujours de plus amples informations sur les nouveaux processeurs 5G, mais cela pourrait prendre un certain temps. Il est probable que Qualcomm fasse des annonces plus détaillées vers le mois de décembre, date à laquelle elle lance généralement de nouvelles puces, y compris ses processeurs phares.

Bien entendu, le lancement de smartphones compatibles 5G n’est qu’une pièce de la démocratisation de la 5G. En effet, son déploiement est encore très loin en France.