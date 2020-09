TCL annonce des tablettes, des écouteurs sans fil et une smartwatch

TCL n’a pas fait que présenter la technologie du futur ; elle a également annoncé certains produits qui sont prêts à être achetés dans le présent. Il s’agit notamment de deux tablettes, d’un ensemble d’écouteurs véritablement sans fil, et d’une montre connectée pour les personnes âgées.

TCL a annoncé deux tablettes, baptisées TCL 10 TABMAX et TCL 10 TABMID. Mis à part les noms gênants, ils vous donnent au moins une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Les deux tablettes sont abordables, mais la TABMAX est naturellement l’option la plus grande et la plus puissante.

Le TABMAX est une tablette de 10,1 pouces fonctionnant sous Android 10. Elle fonctionne avec un processeur MediaTek MT8768T, 4 Go de RAM, et elle dispose d’une capacité de stockage de 64 Go avec un emplacement micro SD pour l’extension. L’écran fonctionne avec une résolution de 2 000 x 1 200 pixels. Elle est dotée d’une caméra arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels. L’édition standard coûte 249 euros, et le modèle LTE 299 euros. Les deux modèles sont équipés d’un stylet et d’une housse de protection.

La TABMID, comme son nom l’indique, est une tablette plus low cost que la TABMAX. Vous n’aurez qu’un écran de 8 pouces d’une résolution de 1 200 x 1 299 pixels, avec des bords assez épais tout autour de la tablette. Plutôt que d’utiliser à nouveau un processeur MediaTek, la tablette TABMID contient un processeur Snapdragon 665, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, avec un emplacement pour une carte micro SD. Cette fois, vous disposez d’une caméra arrière de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 5 mégapixels. Cette tablette coûtera 229 euros.

Les deux tablettes seront lancées au cours du quatrième trimestre de cette année.

Des écouteurs véritablement sans fil

TCL a également annoncé un ensemble d’écouteurs véritablement sans fil baptisé MOVEAUDIO S200. Ces écouteurs sont plus abordables et seront vendus au prix de 100 euros. À ce prix, vous pouvez choisir entre le blanc, le noir ou le bleu sarcelle. Les écouteurs ont un indice de protection IP54, suffisant pour résister à l’eau et à la poussière. Selon TCL, les MOVEAUDIO S200 sont équipés d’une réduction électronique du bruit, de commandes tactiles, d’un système de détection de l’usure et sont compatibles avec Google Assistant ou Siri.

Ce qu’il n’a pas, c’est une longue autonomie. Chaque charge dure environ 3,5 heures. Avec le boîtier, vous aurez environ 23 heures de lecture avant d’avoir besoin d’une prise murale. Les écouteurs seront commercialisés dans le monde entier à la fin du mois de septembre.

Une smartwatch pour personnes âgées

Enfin, TCL dispose d’une nouvelle montre connectée qui s’adresse tout particulièrement aux personnes âgées. La MOVETIME Family Watch commence comme beaucoup de smartwatches, avec un capteur de fréquence cardiaque, un suivi du sommeil et un écran tactile. Mais ce sont ses caractéristiques qui la distinguent des autres.

Elle rappelle à son porteur de prendre des médicaments et avertit la famille si elle détecte une chute ou un rythme cardiaque irrégulier. Grâce à une connexion 4G, elle peut gérer les SMS et les conversations bidirectionnelles pour maintenir les personnes âgées vivant seules en contact avec les autres, et elle dispose d’un bouton SOS sur le côté.

Elle existe en gris foncé ou en noir et sera disponible à l’automne au prix de 229 euros.