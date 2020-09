Snapdragon 8cx Gen 2 : la seconde tentative de Qualcomm pour dépasser Intel sur PC

Qualcomm poursuit son investissement avec la plateforme Windows de Microsoft. Avec le processeur Snapdragon de l’entreprise que l’on trouve sur une large gamme de smartphones et de tablettes Android, la société veut aussi sa part du gâteau sur le marché des dispositifs Windows. Cela fait presque deux ans que Qualcomm a annoncé le Snapdragon 8cx, son processeur ARM phare pour les ordinateurs portables Windows. Mais à l’occasion de l’IFA 2020, la société dévoile son successeur : le Snapdragon 8cx Gen 2 5G, qui promet quelques améliorations supplémentaires par rapport à l’original.

Qualcomm n’a pas été très clair sur les améliorations de performances spécifiques que le Snapdragon 8cx Gen 2 apportera par rapport à son prédécesseur, se contentant de dire qu’il apporterait « des gains de performances et d’efficacité générationnels ». « Travailler à distance est la nouvelle réalité, et de plus en plus d’entreprises cherchent à connecter rapidement et de manière sécurisée leur base d’employés, ce qui accélère le besoin de PC Always Connected, toujours connectés, minces, légers et véritablement mobiles, équipés d’une connectivité cellulaire 5G et Wi-Fi 6 ultra rapide », a déclaré Miguel Nunes, Directeur principal de la gestion des produits de Qualcomm, dans un communiqué.

Toutefois, Qualcomm souhaite vivement montrer que la nouvelle puce 8cx Gen 2 est plus que capable de s’adapter aux systèmes traditionnels d’Intel. Elle affirme que le Snapdragon 8cx Gen 2 offre des gains de performance significatifs par rapport à une puce Core i5 de 10e génération comparable de Intel ainsi qu’aux puces Lakefield de Intel.

Le Snapdragon 8cx Gen 2 offre également une meilleure autonomie de la batterie, Qualcomm promettant non seulement une journée complète de travail avec une seule charge, mais aussi plus de 25 heures d’utilisation continue, ce qui est suffisant pour « plusieurs jours d’autonomie » — une réalisation impressionnante, si l’on suppose qu’elle tient vraiment la route dans le monde réel.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités du Snapdragon 8cx Gen 2, citons la prise en charge intégrée du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.1, la technologie audio Aqstic de Qualcomm (qui est utilisée pour « l’annulation de l’écho et la suppression du bruit »), et la prise en charge de deux moniteurs externes 4K à 60 images/seconde. Il y a aussi des promesses plus vagues de capacités d’IA améliorées, qui devraient permettre d’ajouter des fonctionnalités comme la fonction de contact visuel de la Surface Pro X, et des fonctionnalités de sécurité améliorées pour les clients professionnels et les entreprises.

Des périphériques attendus dans le courant de l’année

Malgré l’ajout de « 5G » à son nom, le Snapdragon 8cx Gen 2 ne change pas beaucoup sur le plan de la connectivité : elle offrira les mêmes options de modem X24 LTE et X55 5G que le Snapdragon 8cx original, mais il appartiendra aux fabricants de décider s’ils offriront l’une ou l’autre.

Ces nouvelles puces arrivent au moment où Qualcomm cherche à tirer parti de son avantage avec les ordinateurs portables 5 G. Alors que le Snapdragon 8cx a été annoncé en décembre 2018, les premiers portables 5G n’ont commencé à arriver que cette année. Selon Qualcomm, les premiers appareils 8cx Gen 2 5G devraient sortir dans le courant de l’année, à commencer par le Acer Spin 7.